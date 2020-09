Fluminense é nova vítima de surto de covid-19

O Fluminense é mais um clube com surto de covid-19, no Rio de Janeiro. Assim como o rival Flamengo, o clube das Laranjeiras tem vários casos de infectados dentros do clube. São nove jogadores contaminados pelo vírus após exames realizados na sexta-feira (25). Membros da comissão técnica também teriam contraído a doença.



Os problemas só aumentam no Fluminense. Além da crise com queda na quarta fase da Copa do Brasil e a pressão da torcida, agora o técnico Odair Hellmann terá de se desdobrar para armar o time na busca da reabilitação do Brasileirão, segunda-feira (28), diante do Coritiba, no Engenhão.



O lateral direito Calegari, o zagueiro Luccas Claro e os atacantes Miguel, Luiz Henrique e Marcos Paulo testarem positivo em exames realizados na sexta-feira. Além deles, André, Luan, Martinelli e Nascimento, do time sub-23 e que poderiam integrar o elenco principal, também foram infectados. Todos já estão de quarentena.



Em nota oficial, o Fluminense esclarece que todos os resultados do inquérito epidemiológico feito antes do jogo com o Atlético-GO deram negativo. Mesmo assim, Marcos Paulo passou mal ainda no hotel da concentração, em Goiânia. Acabou nem indo para o jogo.



Luiz Henrique, substituto de Marcos Paulo na partida da eliminação na Copa do Brasil, também não se sentiu bem e pediu para sair no começo do segundo tempo.



Caio Henrique, com fratura na mão, já era desfalque certo diante do Coritiba. Diante de tantas notícias ruins, o técnico Odair Hellmann pode ter o retorno do artilheiro Fred, curiosamente recuperado do covid-19.



O zagueiro Digão, em fase final de tratamento na coxa, pode ser opção para a defesa. A definição do time ocorre no treino deste domingo.