Fluminense-PI aguarda resposta do Bahia sobre compra do meia Raí

Um dos destaques do Bahia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o meia-atacante Raí, de 20 anos, ainda está com futuro incerto no tricolor. Autor de quatro gols em seis partidas durante a Copinha, o jogador está no Esquadrão emprestado pelo Fluminense do Piauí e tem contrato apenas até o final de janeiro.

O Bahia tem a prioridade na compra dos direitos econômicos do jogador. De acordo com apuração do CORREIO, o tricolor precisa pagar cerca de R$ 350 mil para ficar com o atleta em definitivo e passar a ser dono de 70% do passe de Raí.

Em contato com o CORREIO, Vicente Medeiros, diretor de futebol do Fluminense do Piauí, explicou que o clube já entrou em contato com o Bahia para definir a situação, mas ainda aguarda uma resposta do Esquadrão.

"Entramos em contato com o Bahia através dos advogados do Fluminense, mas ainda estamos aguardando a resposta. O contrato dele termina agora e o Bahia tem a prioridade para ficar em definitivo. Estamos esperando, se o Bahia não quiser ficar ele volta para o Fluminense e não vai ter nenhum tipo de ranhura na relação com o Bahia", explicou Vicente Medeiros.

Oficialmente o Bahia não comenta sobre negociações de atletas.

Raí chegou ao Bahia em abril do ano passado após se destacar na Copa do Brasil sub-20. Ele foi utilizado na equipe principal na temporada passada durante a partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, quando o tricolor foi comandado de maneira interina pelo português Bruno Lopes.

Esse ano, o meia-atacante foi um dos grandes nomes do tricolor na Copa São Paulo. O Esquadrão foi eliminado nas oitavas de final após sofrer goleada de 5x1, para o Mirassol. Existia a expectativa de que Raí fosse integrado ao time de transição depois da Copinha. O projeto do sub-23, no entanto, foi encerrado e os jogadores vão treinar sob o comando do técnico Guto Ferreira.