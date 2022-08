Foco na recuperação: Bahia terá 12 dias até jogo decisivo contra o Vasco

Após uma maratona de quatro jogos em 11 dias, o Bahia passará 12 dias até entrar em campo na partida contra o Vasco, marcada para 28 de agosto, às 16h, na Fonte Nova. O hiato servirá não só para o elenco e o técnico Enderson Moreira corrigirem os erros cometidos no empate com o Londrina, mas também para dar descanso aos atletas e, quem sabe, surgirem novas figuras no time titular.

O fato é que o elenco terá um estádio lotado ao seu favor, já que os ingressos para a torcida tricolor foram esgotados na tarde de quarta-feira. O clube informou que a última chance de adquirir os ingressos para o jogo será na sexta-feira (19), quando as entradas que não forem utilizadas pelos patrocinadores serão colocados à venda para a torcida.

O período de preparação para o confronto direto dentro do G4 começou na quarta-feira (17), com o retorno do time a Salvador. Quem não viajou, treinou no CT Evaristo de Macedo. Nesta quinta (18) o elenco completo se reapresenta já com as novas contratações: o centroavante Ytalo, ex-Bragantino, e o atacante Caio Vidal, que chegou do Internacional. Ambos por empréstimo.

Segundo o preparador físico do Bahia, Gerson Rocha, o planejamento é dar folga aos jogadores de sexta a domingo, com o retorno marcado para a segunda-feira, dando continuidade na preparação até sábado que vem, véspera da partida. O preparador aprovou a semana livre para os trabalhos físicos, técnicos e táticos.

“Isso impacta de uma maneira muito positiva para os atletas terem um tempo para se recuperar. Além disso, eles têm um tempo para ver também suas famílias, dar uma descansada e voltar com o tanque cheio, como a gente brinca, para iniciar a semana de uma maneira progressiva e chegar bem para o jogo”, avaliou.

Preparador Gerson Rocha durante treinamento no CT Evaristo de Macedo (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Após o descanso, Enderson espera contar com alguns atletas que ficaram de fora dos últimos jogos por questões físicas, como os zagueiros Luiz Otávio, fora há três jogos, e o recém-contratado Gabriel Noga, ainda sem estrear. Copete, que não enfrentou o Londrina por desconforto muscular, deve retornar.

“Acho que esse período vai ser muito importante para a gente conseguir recuperar os atletas. Precisamos num primeiro momento é dar uma recuperada [nos jogadores] e depois teremos uma semana aberta para um clássico contra o Vasco”, disse o técnico.

O preparador Gerson Rocha também comentou sobre a atual situação de Marcinho e Ricardo Goulart. No caso do meio-campista, que chegou a ficar de fora do duelo contra o Sampaio Corrêa para aprimorar a forma física, Rocha explicou que ele ainda está em evolução. Em relação a Marcinho, o profissional avalia que o lateral se adaptou ao ritmo dos treinos e está pronto para seguir atuando.

“A gente optou por fazer com ele um período de adaptação bem progressivo, tranquilo, para evitar expor a algum tipo de lesão com carga de trabalho excessiva. Então ele vem participando dos treinamentos de maneira progressiva e já conseguiu iniciar uma partida”.

Enderson conversa com o elenco durante treinamento no CT (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Tempo para observar

Com a forma física em dia, o trabalho de Enderson Moreira deve se concentrar na prancheta tática e na estratégia para vencer o Vasco dentro de casa.

Durante a próxima semana, o treinador terá a chance de observar com mais cautela as contratações da janela e até promover alguma mudança. No setor defensivo, Luiz Otávio deve se recuperar da lesão e terá a concorrência de Didi e Gabriel Xavier para voltar ao time titular.

Do meio para a frente, Davó não deve voltar ao banco de reservas, o que dificulta a entrada imediata de Ytalo. O atacante correspondeu com três gols nos últimos dois jogos. Caso Enderson siga a cartilha de preencher mais o meio-campo diante do Vasco, assim como fez contra o Londrina, Ricardo Goulart pode ganhar a primeira chance como titular.

Fica a expectativa também para Caio Vidal, que tem como principal característica a velocidade e pode brigar pela vaga de Jacaré.