Fogo atinge fiação em poste na avenida ACM

Um incêndio que atingiu fiações de um poste na noite desta sexta-feira (26) assustou motoristas que passavam pela Avenida ACM, na altura do Edifício Empresarial Thomé de Souza, no Itaigara. O fogo foi registrado pouco depois das 21h, segundo informa a Central de Polícia.

Os bombeiros foram encaminhados para o local e conseguiram conter o fogo - às 22h já estava debelado, de acordo com a Central. Não houve registro de feridos.

O engenheiro Alexandre Ribeiro, que mora próximo ao poste atingido, registrou vídeos do incêndio. "Na minha opinião, (o fogo é) devido ao acúmulo de fios de telefone e cabos de internet", diz.

A Coelba foi acionada para verificar os danos à fiação do local. O fornecimento de energia não foi interrompido para os moradores da região. Em nota, a concessionária informou que a fiação que pegou fogo pertence às empresas de telefonia e internet que atuam na cidade. "As equipes da Coelba estão no local para atuar no isolamento da Rede Elétrica, por questões de segurança. Não há consumidores com interrupção de energia no local", diz o texto.

Veja vídeo do fogo, cedido pelo leitor Alexandre Ribeiro: