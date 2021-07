Um vazamento de gás causou um incêndio na superfície do oceano atlântico, na península de Yucatán, no Golfo do México.



De acordo com a estatal Pemex, o 'olho de fogo' foi causado pelo vazamento de gás no oleoduto subaquático. As informações são da Agência Reuters. O fogo teria começado no oleoduto que é conectado à plataforma de petróleo Ku Maloob Zaap, principal plataforma da Pemex.



Fogo no mar: vazamento de gás causa 'olho de fogo' no meio do oceano no México https://t.co/jJppo3eJFy



Superfície do oceano a oeste da península de Yucatán ficou em chamas; fogo foi controlado após cinco horas #correio24h pic.twitter.com/UWaOBVulqY — Jornal Correio (@correio24horas) July 2, 2021

Um grande círculo de fogo pode ser visto no meio das águas, se alastrando na água a partir da plataforma de petróleo da Pemex. As imagens viralizaram na internet.Segundo a estatal, o fogo começou por volta de 5h15, horário local, e foi controlado após mais de cinco horas de trabalhos de três barcos, por volta das 10h30. A empresa afirmou que vai investigar o que causou o incêndio.A Ku Maloob Zaap é a principal produtora de petróleo bruto da Pemex, responsável por mais de 40% de sua produção diária de quase 1,7 milhão de barris.