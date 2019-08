'Foi como se fossem os três pontos', vibra Léo Gomes após empate

O empate por 1x1 com o Coritiba, na noite desta terça-feira (27), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, foi comemorado pelos jogadores do Vitória. Bastante pressionado pelo Coxa durante a partida, o Leão saiu atrás no placar, mas conseguiu empatar em gol marcado por Lucas Cândido, no segundo tempo.

Após a partida, o volante Léo Gomes vibrou com a reação rubro-negra. "Sabíamos que jogar aqui no Couto Pereira seria difícil e saímos daqui como se fosse com os três pontos com esse empate", afirmou o jogador.

O Vitória está em 16º lugar. Para não virar o turno no Z4, precisa de uma derrota do São Bento, que receberá o América-MG nessa quarta-feira (28), no complemento da 19ª rodada. O time paulista tem 19 pontos e ultrapassa o Leão em caso de empate porque leva vantagem no saldo de gols (-4 a -9).

O rubro-negro volta aos gramados na sexta-feira (30), quando recebe o Botafogo-SP, às 21h30, no Barradão, pela abertura do returno. O técnico Carlos Amadeu não vai contar com o zagueiro Everton Sena, que recebeu o terceiro cartão amarelo. A boa notícia fica por conta dos retornos de Felipe Gedoz e Baraka, que cumpriram suspensão contra o Coritiba.