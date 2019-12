Folia de Natal: show gratuito do Parangolé leva multidão à Praça da Revolução

Ficar em casa de preguiça e aproveitar o que sobrou da ceia da noite anterior. Essa costuma ser a opção da maioria para o dia de Natal. Quem mora em Periperi, no entanto, teve a opção de curtir um Natal diferente. O bairro do Subúrbio Ferroviário recebeu um presente inusitado neste dia 25: o show da banda Parangolé, que lotou a Praça da Revolução.

A escolha do local para o show carrega um motivo especial. O cantor Tony Salles, líder da banda, é cria do bairro. Nascido em Periperi, Tony decidiu dar o presente para o bairro onde viveu parte de sua história. Pouco antes das 17h, já com a Praça da Revolução cheia e o público ansioso, o líder do Parangolé anunciou o início do show: “Pode avisar, o pai chegou”, cantou ele, abrindo a apresentação com uma das músicas lançadas pela banda este ano.

“É o melhor presente de Natal deste ano. Aproveito para dividir com meu bairro todas as conquistas que o ano de 2019 nos proporcionou, desde o prêmio de Música do Carnaval, até a estreia dos nossos ensaios na Arena Fonte Nova, semana passada. Sem dúvida alguma foi um ano muito promissor e gratificante. Resultado de muito trabalho e persistência”, disse o cantor.

O show contou com músicas recentes, lançadas como apostas para o próximo Verão, a exemplo de “Diferenciada” e “Hoje só Amanhã”, que se misturaram a sucessos do grupo, como “Abaixa que é Tiro”, eleita a música do carnaval em 2019.

Passadas as primeiras músicas, já era possível notar que o presente de Natal diferente era sucesso. O público, que antes do show começar, se concentrava nos cantos da praça tentando fugir do sol havia se espalhado e lotado a área. Já não era possível ver o fim da Praça da Revolução, nem mesmo de cima do trio.

Um outro natal

Lá embaixo, apesar da multidão, a festa dava espaço para todo tipo de público. Famílias completas e até crianças e idosos quebravam ao som dos sucessos do Parangolé.

A auxiliar de serviços gerais Elijane Alves, 31 anos, foi junto com a filha, a pequena Ana Vitória, de 10. “Tava em casa sem ter o que fazer, sem diversão para ela e aí soube do show. Tô achando ótimo”, contou. “Hoje é Natal mas a gente é baiano, tem que curtir igual baiano”, completou Raí Santos, 26, que levou o pequeno Renan, 4 para seu primeiro show. “Pra ele já ir se acostumando”, brincou o morador de Periperi.

Durante a apresentação, Tony Salles se emocionou ao ver Periperi comparecer em peso. “Fiquei imaginando esse momento, sonhando. Porque eu comecei aqui nesse bairro. Me passa um filme na cabeça quando eu começo a falar sobre isso. É muito difícil a gente viver de música, mas quando dá certo é recompensador”, disse o artista.

A ideia do cantor é transformar a festa de Natal em tradição. “Queremos fazer em todo Natal, para marcar mesmo”, contou. Para o público, a ideia tem tudo para dar certo. “Se tiver todo ano eu venho todo ano. Curtir a festa e a banda que eu gosto muito”, disse o jovem Wederson de Campos, 16, que acompanha o Parangolé há 3 anos.

Se a festa vai entrar para o calendário oficial do bairro e de Salvador só o tempo e os próximos natais vão dizer. O que já é possível afirmar é que a edição deste ano foi um presente de sucesso.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier