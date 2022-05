Folianópolis em homenagem à Bahia divulga suas primeiras atrações

Micareta em Florianópolis é uma das três maiores do Brasil (Foto:Divulgação)

Sem acontecer há dois anos devido à pandemia da covid, o Folianópolis está de volta, O evento, que comemora 15 anos e presta homenagem à Bahia, acaba de divulgar as três primeiras atrações: Ivete Sangalo, Bell Marques e Parangolé com Tony Salles. O evento realizado na Passarela Nego Querido, na capital de Santa Catarina, acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro. Na organização, o Grupo All, liderado por Doreni, Artêmio e Renato (três feras da produção que estão consolidando a axé music no Sul do Brasil) em parceria com os baianos Ney Ávila, Cássio Franco e Flávio Maron.





Gabi Martins e Dan Miranda (Foto: Divulgação)

Ara Ketu vai gravar com a ex-BBB Gabi Martins

A banda Ara Ketu, uma das mais importantes da cena axé, vai gravar um feat com a cantora Gabi Martins. A ex-BBB esteve em Salvador, curtiu um fim de tarde com Dan Miranda, vocalista do Ara, no Blue Praia Bar, no Rio Vermelho, e disse que será a realização de um sonho. A parceria deve ser gravada em junho, com direito a clipe e lançamento em grande estilo. “A Gabi é uma parceira massa para iniciar o novo projeto do Ara Ketu. É uma artista versátil, que vai arrasar nesse feat”, disse entusiasmado o cantor. Banda e bloco Ara Ketu que têm no comando a incansável Vera Lacerda.





Sarajane vai levar seu axé para os paulistas (Foto: Kiki - Divulgação)

Sarajane no Carnaval de Rua em São Paulo

Mesclando sua agenda com shows dedicados às festas juninas, a cantora Sarajane se apresenta dia 05 de junho na festa de aquecimento para o Carnaval de Rua de São Paulo, que será realizado na capital paulista nos dias 16 e 17 de julho . Uma das pioneiras da cena axé music, Sara continua na ativa, sempre atuando na área musical e também engajada em causas sociais. Ela foi uma das entrevistadas da série O Que é que a Bahia Tem? gravada pela plataforma Focus Brasil, com sede em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos.

Novo álbum de arrocha

O cantor Rodrigo Ferrer lança, neste sábado, o single Eu Já te Bloqueei, nas plataformas digitais. A canção autoral é o primeiro lançamento do novo álbum de arrocha que o artista está preparando, e é inspirada em términos mal sucedidos e comportamentos e experiências afetivas na era digital. Faça o pré-save no endereço https://bit.ly/EuJaTeBloqueei



TUM-TUM-TUM*

1 O primeiro lançamento do projeto audiovisual Agora é Lincoln, gravado no último mês de abril, é a música Online e Solteiro, com participação do cantor Marcynho Sensação. O single é um spoiler do material completo, e mostra toda a estrutura e produção, com a gravação da Macaco Gordo e direção de Chico Kertész.

2 Sylvia Patrícia e Edu Casanova apresentam o show Dose Dupla no dia 24 de maio, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Oriunda da música pop Sylvia tem feito uma animada parceria com Edu, nome forte da cena axé e conhecido pelo grande hit Cabelo Raspadinho, gravado pelo Chiclete com Banana.

3 Seu Maxixe, Forró do Tico, Norberto Curvello, Dan Valente, Del Feliz, Jô Miranda e Zelito Miranda estão confirmados no mês de junho, no Salvador Norte Shopping. Já no Salvador Shopping, a programação junina contará com Adelmário Coelho, Tar- gino Gondim e Mike José. Não vai faltar arrasta-pé na capital. Os shows serão gratuitos.