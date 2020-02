Folião denuncia ter sofrido agressão motivada por homofobia na Barra

O folião Fernando Almondes usou seu perfil no Instagram (@nandoalmondes) para denunciar que sofreu uma agressão por motivação homofóbica, neste domingo de Carnaval, 23, enquanto desfilava atrás do trio da cantora Claudia Leitte, no circuito Barra-Ondina.

De acordo com o relato do jovem, que também exibiu fotos de sua camiseta ensanguentada e do rosto bastante machucado, ele seguia o trio de Claudinha enquanto a cantora entoava We are Carnaval, um hino tradicional da folia baiana. Pouco antes do trio chegar no Cristo, já a caminho de Ondina, o folião afirma ter pedido calma para um homem que dava cotoveladas para proteger um isopor. O homem, então, passou a xingar Fernando Almondes com insultos homofóbicos contra ele e contra outros foliões que seguiam o trio.

“Junto aos insultos vieram empurrões e em um infeliz momento, na tentativa de me defender, escorreguei, bati a cabeça no chão e o agressor me chutou bem no meio da cara. A dor foi instantânea, nunca perdi tanto sangue, sai me rastejando em meio à multidão, correndo o risco de ser pisoteado”, continua o relato do folião.

Ainda segundo o relato de Fernando Almondes, que aproveitava o Carnaval de Salvador pela última vez antes de embarcar para passar uma temporada fora do Brasil, após conseguir sair do meio da multidão, o jovem entrou em um táxi e foi para o hospital, onde tomou 5 pontos no rosto.

Ainda de acordo com ele, a agressão foi denunciada formalmente e ele fez exame de corpo de delito acompanhada por uma major da Polícia Militar (PM).

O CORREIO tentou contato com a Polícia Militar e com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para pegar mais detalhes sobre a agressão sofrida por Fernando Almondes, mas até a última atualização desta reportagem, os órgãos ainda não haviam respondido.

Veja o relato que o folião postou no Instagram: