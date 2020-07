Fonte Nova não receberá jogos da Copa do Nordeste

A Fonte Nova não receberá mais jogos da Copa do Nordeste. Inicialmente escolhida para ser um dos estádios do torneio que será finalizado na Bahia, o local, que atualmente abriga um hospital de campanha para pacientes infectados com o novo coronavírus, foi retirado pela organização do torneio.

Alexi Portela Júnior, diretor da Liga do Nordeste, confirmou que busca um novo local para a realização dos jogos. Atualmente, estão confirmados os estádios de Pituaçu e Barradão, em Salvador, além do Joia da Princesa e da Arena Cajueiro, ambos em Feira de Santana.

Uma alternativa seria a utilização do CT de Praia do Forte, construído para receber a seleção da Croácia durante a Copa do Mundo de 2014. “Não vamos ter jogos na Arena. Já estamos um plano B em andamento”, disse Alexi Porteja Jr. ao site Bahia Notícias.

O governador Rui Costa já havia falado que, devido ao hospital de campanha, não era favorável que a Fonte Nova recebesse jogos. “Não me agrada muito a ideia de ter jogo no gramado e pessoas eventualmente na UTI, lá na área de cima, pessoas indo a óbito no momento da partida”, afirmou em entrevista à Rádio Metrópole FM.