Food trucks são retirados de praça no Imbuí e parte do espaço dará lugar a Zona Azul

A pracinha dos food trucks do Imbuí, situada entre as ruas Jayme Sapolnik e Gaivotas, passou por uma operação, na manhã desta segunda-feira (21), e 49 carros de comida foram retirados do local. Após queixas de moradores e comerciantes locais, a prefeitura decidiu intervir para organizar a atividade e só 20 deles devem ser mantidos. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), um lado da rua será para os trucks e o outro dará lugar a 50 vagas de estacionamento Zona Azul.

Em conversa com o CORREIO por telefone, o secretário de Ordem Pública, Marcus Passos relembrou que, há cinco anos, a praça tinha apenas 12 carros de comida e nos dois últimos anos essa quantidade triplicou. “A gente vai apenas reorganizar”, disse. Segundo ele, os comerciantes locais queixavam-se da perda de clientes por causa da falta de vagas de estacionamento, já que praticamente todos os espaços da praça estavam ocupados pelos trucks.

Pela regulamentação municipal, os carros de comida não podem ser estruturas fixas. O caráter móvel do negócio obriga que os proprietários montem o equipamento e deixem a praça no fim da noite, retornando no dia seguinte. No entanto, a maioria dos trucks da pracinha do Imbuí estavam instalados de forma permanente e alguns sequer têm rodas. “Então, virou uma estrutura fixa, que não é um food truck”, esclarece o secretário.

Nesta reorganização, serão priorizados os trucks mais antigos e, na quinta-feira (24), os que 20 que forem legalizados devem estar de volta ao local. Para conseguir a documentação, os trucks terão que passar por análises da Vigilância Sanitária, Transalvador, Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Inovação (Secis) e da própria Semop para ter o veículo legalizado. A Rua das Gaivotas, voltada para o Conjunto Guilherme Marback, ficará reservada para os carrinhos, enquanto a Jayme Sapolnik, voltada para o comércio, será Zona Azul.

Transalvador já sinalizou vagas proibindo que trucks estacionem (Foto: Marina Silva/CORREIO)

No fim da tarde desta segunda, a Semop se reuniu com os proprietários dos trucks para desenvolver um projeto de ordenamento. Ainda segundo o secretário, os que não puderem permanecer na praça deverão apresentar pelo menos dois outros locais onde desejam se instalar para que a prefeitura possa fazer o estudo de viabilidade.

Morador do bairro incomodado com algumas das práticas dos trucks, Sérgio Iseense, 59, conta que sentiu um misto de comemoração e pena pela situação. Segundo ele, alguns dos veículos tinham geradores e o barulho do equipamento impedia de ver televisão em casa. Ele também reclama que, como a praça não tem banheiros, os clientes faziam xixi próximo ao condomínio dele, que fica justamente em frente aos carros.

“Como morador, achei ótimo. Mas como pai de família fico com pena porque cada um ali também sustenta sua própria família. Só que eles começaram a abusar, a colocar mesas e cadeiras, destruíram a grama, junta um monte de lixo, tem iluminação a gato. Tem gente que deixa o carro parado lá guardando lugar. Virou um negócio desordenado mesmo. Você quer levar um filho para tomar um sorvete na praça e não tem lugar para estacionar. A ideia não deve ser tirar o trabalho das pessoas, mas organizar”, defende.

Dois proprietários de trucks foram procurados pelo CORREIO, mas não quiseram comentar sobre a decisão da prefeitura. Pelo Instagram, o truck Burguer Belga informou aos clientes sobre o ocorrido. “Amigos, é com muito pesar que recebemos a notícia da obra na praça, obra essa que vai deixar muita gente sem saber onde trabalhar. Estamos providenciando um lugar provisório enquanto a prefeitura resolve toda a situação”, publicaram, afirmando que seguirão trabalhando pelo delivery.

Moradores reclamam de descaracterização da praça e destruição da grama (Foto: Leitor CORREIO) (Foto: Leitor CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Moradores reclamam de descaracterização da praça e destruição da grama (Foto: Leitor CORREIO) (Foto: Leitor CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Zona Azul

De acordo com a Transalvador, as vagas de estacionamento já começaram demarcadas “para promover a rotatividade de uso do espaço público”. A previsão é de que a Zona Azul comece a valer daqui a dois dias. Os espaços funcionarão no sistema multi-hora, ou seja, será possível adquirir créditos para 2h, 6h ou 12h, das 7h à meia noite, de segunda a domingo.