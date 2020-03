Fora do BBB, Guilherme diz que 'dosou' errado carinho com Boca Rosa

Eliminado em uma votação recorde no BBB20, Guilherme Napolitano admitiu que errou com Gabi Martins, com quem começou a namorar dentro da casa. Em participação no Mais Você nesta quarta-feira (4), ele citou a aproximação com Bianca Andrade, a Boca Rosa.

"[Errei] no momento que não soube dosar a minha amizade com a Bianca, que sempre foi verdadeira. A partir do momento em que me envolvi com a Gabi, depois eu não soube dosar o carinho que eu depositava na Bianca como amigo", disse.

O brother falou ainda que ele e Gabi estavam dispostos a passar por cima da situação e, por isso, decidiram continuar juntos. "Eu errei, falei para Gabi que errei, ela me perdoou. Sei que fica uma cicatriz, mas ela estava disposta a passar por cima disso, por isso que a gente insistiu e eu sai dali namorando ela", completou.

Ele ainda pediu desculpas pela aproximação. "Quero aproveitar esse momento para pedir desculpas para ela, para a família dela, por tudo que acabou acontecendo", afirmou.

Guilherme garantiu que quer continuar namorando Gabi fora da casa. "Ela é uma pessoa que me ajudou muito dentro de casa, eu ajudei também. Eu nem esperava que ia me relacionar, estava muito focado no prêmio quando entrei. (...) Eu acabei me apaixonando por ela de verdade. Acabou acontecendo".