Fora dos planos do Bahia, atacante Clayson é anunciado pelo Cuiabá

Fora dos planos do Bahia para a temporada 2021, o atacante Clayson foi emprestado ao Cuiabá. O anúncio da contratação foi feito pelo time do Mato Grosso, nesta terça-feira (30). O vínculo do jogador será até o fim do Campeonato Brasileiro.

Clayson chegou ao Bahia no início do ano passado, após ter os direitos adquiridos pelo tricolor junto ao Corinthians por cerca de R$ 4 milhões. O atacante não conseguiu traduzir em campo a expectativa criada pelo Esquadrão. Ao todo ele disputou 42 jogos e marcou apenas três gols pelo clube baiano.

O atacante perdeu espaço no elenco do Bahia na reta final do Brasileirão e passou a não ser relacionado nas últimas partidas da Série A. Após o fim da temporada, ele foi comunicado de que não estava nos planos do clube para 2021 e desde então vinha treinando separado do elenco principal enquanto procurava um novo destino. Nos últimos dias ele chegou a trabalhar com o time de transição.

No Cuiabá, Clayson disputará o campeonato estadual, a Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão. O time do Centro-Oeste conseguiu o acesso no ano passado e será uma das novidades na primeira divisão.

Vale lembrar que Clayson tem contrato com o Bahia até o fim da temporada 2022.