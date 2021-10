Fora dos planos do Bahia, zagueiro Lucas Fonseca negocia rescisão de contrato

Depois de seis temporadas seguidas vestindo a camisa do Bahia, a história do zagueiro Lucas Fonseca no tricolor está próxima do fim. Fora dos planos do clube, o defensor de 36 anos negocia a rescisão do contrato com o Esquadrão. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO.

A última vez que Lucas Fonseca esteve em campo foi na derrota do Bahia para o Internacional, por 2x0, no dia 26 de setembro, no estádio Beira-Rio. Depois disso o jogador ficou fora da lista de relacionados para os jogos e passou a ser ausência até mesmo dos treinos na Cidade Tricolor.

Nesta terça-feira (19), Lucas não treinou com o elenco durante a reapresentação dos atletas no CT Evaristo de Macedo. Procurado pelo CORREIO, o Bahia afirmou que o jogador ficou na academia, mas não revelou o motivo dele ter realizado atividade separada do grupo.

No dia 6 de outubro, quando foi sabatinado por jornalistas no Sócio Digital - canal oficial do Bahia-, o presidente Guilherme Bellintani foi questionado sobre a situação de Lucas Fonseca e afirmou que ele continuava no elenco.

"É um jogador que tem história no clube. Não foi relacionado. Mas, se algum dia romper contrato, certamente será em alto nível e respeitando a história que ele tem com o clube e a história do clube com ele", afirmou Bellintani na época.

Ao todo, Lucas Fonseca vestiu a camisa do Bahia durante nove temporadas. A primeira passagem do defensor aconteceu no segundo semestre de 2012. Na época, ele estava emprestado pelo Mogi Mirim e teve que voltar ao time paulista no primeiro semestre de 2013.

O zagueiro regressou ao Esquadrão para o Brasileirão de 2013 e permaneceu na equipe até o fim de 2014, quando foi para o futebol chinês. A terceira passagem de Fonseca no Bahia foi iniciada em 2016. Ele tem contrato até o final deste ano.

Sem Lucas Fonseca, o Bahia tem no elenco principal os zagueiros Luiz Otávio, Germán Conti, Gustavo Henrique e Ligger.