Fora dos planos, jogadores aguardam definição sobre futuro no Bahia

Que o Bahia precisa de reforços, todo mundo sabe. O novo diretor de futebol do tricolor, Eduardo Freeland, projeta contratar entre seis e oito caras novas para o Esquadrão até o início da Série B, no dia 9 de abril. Mas ao mesmo tempo em que tenta encorpar o elenco, o gestor precisa definir a situação de jogadores que estão fora dos planos.

Atualmente, o plantel do Bahia conta com pelo menos seis jogadores que praticamente não foram utilizados pelo técnico Guto Ferreira nas duas primeiras competições do ano. A lista conta com jogadores que perderam espaço após o fim da equipe de transição, mas também com peças que foram contratadas para a atual temporada.

Entre eles, o caso mais emblemático é o do lateral direito Jonathan. Anunciado pelo Bahia no dia 28 de dezembro com pompas de ter quatro acessos no currículo - o último deles no ano passado com o Botafogo -, o jogador fez apenas quatro partidas antes de cair no esquecimento. A última vez que ele foi relacionado foi na derrota para o Barcelona de Ilhéus, no dia 9 de fevereiro, pelo Campeonato Baiano.

Após o jogo contra o Vitória da Conquista, quando o Bahia foi eliminado no Baianão, o técnico Guto Ferreira foi questionado sobre a situação de Jonathan no elenco, e demorou para lembrar de quem se tratava. “Jonathan? (silêncio por um instante). Ah, desculpa. Ele está treinando e vai ter oportunidade”, se limitou a dizer.

Remanescentes do time de transição, Luiz Felipe e Choco treinam no CT Evaristo de Macedo (Foto: Felipe Santana/EC Bahia)

Outro que vive situação parecida é o atacante Oscar Ruiz. Desde a chegada de Guto Ferreira ao Bahia, ele perdeu espaço. No ano passado, o paraguaio foi afastado do elenco na reta final da Série A. Esse ano, no entanto, ele fez a pré-temporada com o elenco principal e chegou a atuar em uma partida do Baianão pela equipe sub-23. Após o fim do time de transição, no entanto, o atacante voltou a ser afastado e não foi utilizado por Guto.

Com a chegada de Freeland, Ruiz foi reintegrado ao elenco, mas Guto Ferreira não deu sinais de que o paraguaio está nos seus planos para o restante do ano. O contrato dele com o Bahia vai até o fim de 2023. Recentemente o nome do atacante foi ligado ao Juventude, mas até o momento não passou de sondagem.

“Já foi conversado internamente. Entendemos que fazia sentido. Se ele vai ser utilizado ou não, ele é quem vai responder. A gente vai tentar dar as melhores condições para ele, tentar acolher o jogador. E, de repente, ele passa a ser um cara muito importante numa Série B. Claro que depende de todos nós dar a mão a ele, mas ele é o cara que tem que fazer acontecer. E ele vai ser cobrado por isso”, explicou o diretor.

Menos conhecidos dos tricolores, completam a lista o volante Luiz Felipe, o meia Ramon e os atacantes Gregory e Choco. Formados nas categorias de base do Bahia ou captados para o time sub-23, eles estouraram a idade e não podem mais atuar pela equipe sub-20.



O meia-atacante Gregory é outro que vem participando dos treinos na Cidade Tricolor (Foto: Felipe Santana/EC Bahia)

Enquanto Gregory atuou nos dois primeiros jogos do Bahia no ano, os outros três estiveram em campo apenas no empate com o Bahia de Feira, por 3x3, pela estreia no Campeonato Baiano. O atacante Choco chegou a ser relacionado para os duelos contra o Globo-RN e Vitória da Conquista, mas não saiu do banco de reservas.

Vale destacar que a lista de atletas que não estão sendo utilizados pelo Bahia poderia ser ainda maior, mas nas últimas semanas alguns jogadores deixaram o clube. Foram os casos do goleiro João Pedro, do volante Lucas Araújo (emprestado ao Sampaio Corrêa), do volante Lohan e do atacante Thayllon.

Outros jogadores como os atacantes Brenner e Thiago Rosa, que possuem idade de base, foram incorporados ao elenco sub-20 que se prepara para a disputa do Campeonato Baiano da categoria.