Fora dos planos, Raul Prata se despede do Vitória: 'Na torcida'

Fora dos planos do Vitória para a temporada 2022, o lateral Raul Prata usou as redes sociais para se despedir do rubro-negro. Em texto divulgado, ele agradeceu o apoio que recebeu da torcida e afirmou que, mesmo longe, estará na torcida pelo clube.

"Hoje mais um ciclo se encerra, quero agradecer a todos que estiveram comigo neste período. O Esporte Clube Vitória estará em meu coração e estarei torcendo pelo Leão. Grato a essa torcida que sempre nos apoiou e nos impulsionou a seguir lutando até o final. A todos os colegas de trabalho minha gratidão", postou o jogador.

Raul Prata chegou ao Vitória em março depois de defender o Sport. O lateral foi titular em boa parte da temporada. Ao todo ele disputou 35 jogos com a camisa do Leão. No período, Raul marcou um gol e deu uma assistência.

A diretoria do Vitória informou que dos atletas contratados em 2021, apenas o volante João Pedro seguirá no clube. Ele teve parte dos direitos adquiridos pelo time baiano. Todos os outros vão ficar livre após o fim do seus contratos com o Leão