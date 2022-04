Foragido do assalto ao Banco Central é preso 17 anos após o crime; veja vídeo

Um homem de 58 anos foi preso no último domingo, 17, por participação direta no furto ao Banco Central em Fortaleza, quando foram roubados mais de R$ 164 milhões. O crime ocorreu em 2005.

A prisão foi realizada no bairro Cocó, na capital cearense. A abordagem foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), com o apoio dos sistemas Agilis e de Videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O homem, que não teve a identidade revelada, já havia sido preso preventivamente em outubro de 2021 por seu envolvimento no furto. No entanto, ele conseguiu um alvará de soltura e foi posto em liberdade. Neste ano, um novo mandado de prisão condenatória foi expedido, em março, pela 12ª Vara Federal de Fortaleza/CE e cumprido nesse domingo (17).

Após receber voz de prisão, o homem foi conduzido à sede da Polícia Federal em Fortaleza. Após a realização dos procedimentos, ele será transferido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Força-Tarefa

O Estado do Ceará aderiu ao Plano de Forças-Tarefas Susp de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em 2021. A adesão ocorreu com a presença do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, no Palácio da Justiça, em Brasília (DF). No ato, o gestor cearense firmou acordo de cooperação técnica entre a SSPDS do Ceará e o MJSP. A iniciativa do Ministério reforça os pilares da Lei nº 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) para integração formal e material dos órgãos de segurança pública.