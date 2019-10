Foragido por roubo, homem é preso após ser flagrado na Rótula do Abacaxi

Implantado no Carnaval deste ano, o Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública já prendeu mais de 70 foragidos na Bahia. Neste domingo (13), as imagens denunciaram Jonatas Silva Santos, 29 anos, que foi alcançado por equipes da Polícia Militar após ser identificado.

Com o preso, o sistema alcançou a marca de 73 pessoas capturadas graças à tecnologia. Jonatas tinha mandado de prisão em aberto por prática de roubo, expedido pela Vara Criminal de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador.

O homem foi localizado na região da Rótula do Abacaxi e monitorado por policiais militares, que o aocmpanharam até o centro da cidade, onde ocorreu a prisão.

A tecnologia alertou para 91% de similaridade entre o alvo e as imagens disponíveis no banco de dados de procurados. Após análise dos documentos de identificação, Jônatas seguiu para a Central de Flagrantes, no Iguatemi, onde o mandado foi cumprido.