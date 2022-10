Foragido, Thiago Brennand enviou e-mails para promotora tentando intimidá-la

O empresário Thiago Brennand, acusado de estuprar, agredir e obrigar mulheres a tatuar suas iniciais no corpo, segue foragido fora do Brasil. O Fantástico, na noite deste domingo (9), revelou que o empresário já estava proibido de pisar nos Estados Unidos, mas as autoridades americanas não revelaram o motivo real.

O procurador-geral Mário Luiz Sarrubbo, tem a esperança de que Thiago retorne ao Brasil em breve para ser preso, já que ele é um foragido da Justiça após a prisão ser decretada no dia 27 de setembro, devido à acusação das agressões a empresária Helena Gomes, em uma academia de luxo, em São Paulo.

“A nossa expectativa é que muito em breve ele possa ser extraditado, remetido aqui para São Paulo, onde responderá por todas essas acusações”, disse o procurador-geral.

Além de Helena, outras 15 mulheres também já prestaram depoimento contra Brennand. Antes da agressão, Thiago acusou um homem e uma mulher de calúnia e difamação. A promotora, quando decidiu arquivar o inquérito, o empresário tentou intimidá-la. "Foi o maior absurdo jurídico que já presenciei. E esta opinião se estende por todos os meus amigos e advogados".

"A meu ver, vossa excelência apenas reiterou o caráter pessoal que era ostensivo em vossas manifestações. A força do Direito deve sempre superar o direito da força. Contudo, diante de vossa excelência, me parece que não há solução. Será que todos os amigos que consultei, e que militam na seara do direito penal, estão errados? Advogados, policiais, magistrados, membros de ministérios públicos, etc.? Só vossa excelência tem razão? Me parece que o clima já defenestrou as fronteiras do profissional, sendo razoável que outro promotor possa avaliar o caso".