'Foram duas expulsões que complicaram', avalia Jonathan Bocão

O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior mostrou três cartões vermelhos no jogo entre Vitória e Ceará desta quarta-feira (27), válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O centroavante rubro-negro Léo Ceará e o volante alvinegro Charles foram expulsos aos 30 minutos do primeiro tempo após desentendimento dentro da área. Sete minutos depois, outro atacante do Vitória foi mais cedo para o chuveiro. Após cometer pênalti e não se conformar com a marcação, Vico levou a segunda chapa amarela por reclamação.

Na avaliação do lateral direito Jonathan Bocão, as duas expulsões interferiram no rendimento do Vitória na derrota por 4x3 para o Ceará, no Barradão. Com o resultado, o Leão foi eliminado do torneio nacional. "Apesar da dedicação, foram duas expulsões que complicaram. Não tem como, além de tentar fazer alguma coisa. Estamos tristes, mas agora é rever, descansar e dar sequência para o Brasileiro", afirmou o jogador após o apito final.

No sábado (29), o Vitória enfrenta o Paraná, às 16h30, no Barradão, em jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com sete pontos, o rubro-negro é o 9º colocado da competição.