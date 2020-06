Força-tarefa desmonta 39 fogueiras em bairros de Salvador

Uma força-tarefa atuou em vários bairros de Salvador na noite da terça-feira (23) para evitar festejos juninos e aglomerações nas ruas da cidade, garantindo o cumprimento dos decretos de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus.

Na ação, foram feitas 32 dispersões de aglomeração e 39 fogueiras foram desmontadas em Macaúbas, Barbalho, Santo Antônio, Liberdade, Largo do Tamarineiro, Pau Miúdo, Marechal Rondon, Dom Avelar, Pau da Lima, Águas Claras, Uruguai, Saboeiro, Narandiba, Cabula, Mussurunga, Itapuã, São Cristóvão, Boca do Rio, Massaranduba, Ribeira, Bonfim, Calçada, Jardim Cruzeiro, Vila Rui Barbosa, Uruguai e Paripe.

O grupo foi coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e teve apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e de fiscais da Coordenadoria de Fiscalização e Combate à Poluição Sonora, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

De acordo com o coordenador de fiscalização da Sedur, Everaldo Freitas, cinco equipes do órgão participaram da força-tarefa, que teve início às 19h de ontem e foi até as 3h da madrugada de hoje (24). Os fiscais atenderam a denúncias feitas pela população através do Disque Coronavírus 160 e também levaram em conta o histórico das localidades.

“A preocupação do poder público municipal e estadual é diminuir a taxa de contaminação do coronavírus. Então, é importante a participação da sociedade para que a gente saia dessa pandemia em breve. É preciso que todos tenham consciência de que, infelizmente, no mundo todo, não é momento de festa", diz.

O feriado do São João foi antecipado pelo governo estadual para o mês passado, em uma medida para ampliar o isolamento social na ocasião. Agora, portanto, não havia feriado.