Força-tarefa interdita 27 estabelecimentos em Itapuã e no Rio Vermelho

Uma força-tarefa da prefeitura interditou 27 estabelecimentos irregulares no primeiro dia de fiscalização do decreto que proibiu o funcionamento de bares, restaurantes e comércio informal nos bairros de Itapuã e Rio Vermelho a partir das 17 horas de sexta-feira, sábado e domingo. A fiscalização interditou dois espaços no Rio Vermelho e 25 em Itapuã.

Liderada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), a força-tarefa contou com o apoio da Secretaria de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal, Transalvador e Polícia Militar. Os agentes da Sedur interditaram nove bares, oito depósitos de bebida, oito lanchonetes, um quiosque e um restaurante. Já a Semop, aprendeu bebidas que estavam sendo comercializadas de forma irregular.

“Estamos unindo esforços para garantir a segurança da população. Não vamos permitir que estabelecimentos funcionem sem cumprir os protocolos e nem aglomerações na cidade. Esses ambientes favorecem a disseminação do coronavírus”, comenta o titular da Sedur, Sérgio Guanabara.

Desde o início da retomada das atividades comerciais, no dia 10 de agosto, 438 estabelecimentos foram interditados por descumprirem os protocolos de funcionamento e 64 aglomerações foram dispersadas.