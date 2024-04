ACIDENTE

Homem fica preso entre rodas de ônibus em Fazenda Coutos

Um homem ficou preso entre as rodas de um ônibus na rua Almirante Marques de Leão, no bairro de Fazenda Coutos, na manhã desta sexta-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 5h20.

Um morador que acompanhou o caso disse, em entrevista para a TV Bahia, que a vítima passava pelo coletivo quando escorregou na calçada e caiu debaixo do veículo - que estava parado. Um passageiro que embarcava no coletivo avisou ao motorista sobre a ocorrência. As pernas do homem teria sido feridas e ele foi transferido para uma unidade de saúde.