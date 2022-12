Ford anuncia que terá 10 lançamentos no país em 2023

“Estamos com operação saudável na região. Isso nos dá espaço para pleitear lançamentos”, essa foi a justificativa Daniel Justo, presidente da presidente da Ford América do Sul para revelar que a empresa irá lançar dez produtos no Brasil em 2023.

Até o momento, sete modelos foram revelados, sendo que três são picapes, três são comerciais e um esportivo elétrico, o Mustang Mach-E. No mundo das caçambas, o principal lançamento do ano será a nova geração da Ranger, prevista para junho.

Antes dela, chegará ao país a configuração híbrida da Maverick e a icônica F-150, modelo inédito no mercado brasileiro. A Transit terá três novas opções: uma versão 100% elétrica, outra automática e uma chassi-cabine.

O Mach-E, SUV elétrico, está confirmado A picape F-150 também chegará ao Brasil O novo Mustang pode ser uma das surpresas Rival do Wrangler, o Bronco pode vir para o país

Para os outros três veículos, tenho cinco apostas. A nova geração do Mustang; o Bronco montado sobre chassis, e que concorre com o Jeep Wrangler; o Equator Sport, SUV que, como o Territory, é produzido na China; o Everest SUV de sete lugares que tem a base da Ranger e concorre com o Toyota SW4; e o Escape, modelo do porte do Toyota Corolla Cross, que poderia ser o primeiro plug-in hybrid da marca no mercado nacional.

De acordo com o principal executivo da Ford na região, além de ampliar o portfólio, a empresa pretende fortalecer a rede de concessionárias, que atualmente conta com 110 pontos.

MERCADO DE ELETRIFICADOS

O mercado de veículos híbridos e 100% elétricos deverá fechar o ano muito próximo de 50 mil unidades licenciadas. Isso irá configurar um novo recorde: cerca de 40% acima do resultado obtido no ano passado.

São Paulo continua sendo o estado líder no processo de transição tecnológica para os veículos elétricos, com 14.235 emplacamentos de janeiro a novembro.

Do total, 50% das vendas foram para o Sudeste, 19% para o Sul, 15% para o Centro-Oeste, 13% para o Nordeste e 3% para o Norte.

PROTAGONISMO BAIANO

Entre as capitais com maior volume de eletrificados, Salvador ocupa a sétima posição no ranking, com 730 unidades. É a primeira posição no Nordeste, à frente de Recife (657), a nona, e Fortaleza (557), a décima.

À frente da capital baiana estão: São Paulo (6.606), Brasília (2.191), Rio de Janeiro (2.117), Curitiba (2.0226), Belo Horizonte (1.993) e Goiânia (794).

Lembrando que os números de Belo Horizonte são distorcidos, pois a capital mineira sedia muitas empresas de locação de veículos que são distribuídos posteriormente para todo o país.

AVALIAÇÃO DO LEAF

Atualmente em sua segunda geração, com mais de 600 mil unidades vendidas no mundo, o Nissan Leaf é oferecido no mercado brasileiro em versão única, a Tekna.

O carro custa R$ 298.490 e é equipado com um motor elétrico que desenvolve 150 cv de potência e 32,6 kgfm de torque. A autonomia é de até 272 km.

Confira a avaliação do elétrico Leaf

Na comparação com um carro a combustão, a estimativa de economia com combustível é muito grande. Quem roda 10 mil km por ano irá gastar R$ 911,76 de energia elétrica, levando em consideração o kWh por R$ 0,62. Com a gasolina a R$ 5,50 e um consumo médio de 10 km/l, o custo anual é de R$ 5.500. Ou seja, uma diferença de R$ 4.588,24.

NA TOMADA E NO POSTO

A Land Rover lançou a linha 2023 do Ranger Rover Velar no Brasil com duas versões híbridas plug-in, que podem ser carregadas na tomada.

Nessa opção, o SUV utiliza um motor 2 litros associado a um propulsor elétrico, o que resulta em 404 cv de potência e 65,2 kgfm de torque. A autonomia em modo elétrico é de 53 quilômetros.

O Range Rover Velar agora tem opções híbridas que podem ser carregadas na tomada

Com essa motorização, o RR Velar custa a partir de R$ 624.900. Há ainda uma opção híbrida, que não é plug-in, com motor 3 litros, que custa R$ 681.950.

HB20 GANHA VERSÃO ESPECIAL

A linha HB20 ganhou uma versão batizada como Edição Especial, que posiciona os carros acima da versão Limited, nos equipados com câmbio manual, e acima da Comfort, quando com transmissão automática.

Depois da versão para a Copa do Mundo, a Hyundai lançou mais uma edição especial do HB20

Por fora, a nova versão tem faróis com projetor e DRL em LED. A cabine inclui painel de instrumentos digital e chave presencial. Nas configurações com motor 1 litro turbo, os carros ganham sistema de partida remota pela chave.

A opção mais barata, a Edição Especial 1.0 MT, custa R$ 86.990.

VW: EXPANSÃO COMERCIAL

A partir de 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus terá produção na Argentina. O projeto é fruto de parceria entre a companhia e a Volkswagen Argentina, que conta com um centro industrial na cidade de Córdoba, onde será instalada a fábrica de veículos comerciais.