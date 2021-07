Ford distribui 6 mil cestas básicas para famílias da região metropolitana

A Ford iniciou, nesta terça-feira (13), a distribuição de 6.000 cestas básicas, kits de higiene e máscaras para famílias em Camaçari, Dias D´Ávila, Lauro de Freitas e Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação é feita pelo Ford Fund, braço filantrópico da empresa, em parceria com a SOS Aldeias Infantis e a Rede Asta, com foco na segurança alimentar e prevenção do vírus.

A distribuição será feita pelas ONGs, durante quatro meses, e atenderá, a cada mês, 1.500 famílias em condição de vulnerabilidade, agravada pela pandemia. Os kits incluem alimentos, álcool em gel, água sanitária e oito máscaras de tecido para cada família, produzidas por 24 costureiras que, por meio desse trabalho, também estão gerando renda.