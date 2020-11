Formação técnica qualifica profissionais para mercado de trabalho desafiador

Escolher uma carreira profissional não é algo fácil. Em um período de rápidas mudanças e grandes incertezas, cresce, principalmente nos jovens, a dúvida se haverá lugar no mercado de trabalho. Sabrina Menezes enfrentou esse dilema após a conclusão do ensino médio. Em dúvida sobre qual carreira trilhar, resolveu acatar a recomendação dos pais e ingressou no curso técnico do SENAI Bahia de olho na proposta de equilíbrio entre teoria e prática, que poderia lhe facilitar o acesso ao mercado de trabalho.

“Foi uma experiência excepcional, pois além da experiência prática, também tive professores com uma grande bagagem de mercado, que tiveram a disponibilidade de me orientar e direcionar, e sei que nem todas as instituições têm profissionais assim”, explica.

Além do ponto forte na proposta pedagógica, Sabrina relata que o curso técnico lhe abriu as portas profissionalmente pois foi antes do fim das aulas que ela conseguiu seu primeiro estágio, e que posteriormente viria a se tornar um emprego. “A primeira experiência profissional é muito simbólica. Tudo que aprendi no SENAI pode ser aplicado na minha vivência de estágio, e poderia ter seguido nesta empresa, mas optei por aceitar novos desafios, porém tudo isso foi fruto da preparação que tive durante o curso”, afirma.

Atuando na área de Logística, Sabrina utiliza ferramentas modernas de otimização da produção

O entendimento da instituição em relação aos anseios das empresas pela experiência prática dos profissionais que chegam no mercado fez com que o SENAI BAHIA buscasse moldar a sua grade curricular com foco no fortalecimento dessas competências. É o que aponta a gerente executiva de educação profissional do SENAI Bahia, Patrícia Evangelista.

“A prática está presente em todas as partes do curso como se estivessem na indústria, inclusive no TCC, onde eles têm a oportunidade de desenvolver novos produtos e processos. E isso reflete no reconhecimento das empresas que buscam alunos formados por nós”_Patrícia Evangelista, gerente executiva de educação profissional do SENAI Bahia.

Este diferencial também foi percebido pelo aluno do curso técnico em Mecatrônica, Bruno Souza, que também pode desenvolver de forma prática as teorias e conceitos trabalhados em sala, com apoio das aulas em laboratório. “Minha melhor experiência durante o curso foi poder trabalhar com equipamentos que podem ser utilizados em aplicações industriais, como os robôs industriais e outras máquinas”, avalia.

Competição

Tanto Sabrina como Bruno atualmente se preparam para a seletiva nacional das Olimpíadas WorldSkills, a maior competição internacional de ocupações profissionais, que terá sua próxima edição realizada na China. “Estou tirando o máximo de proveito desse momento para me desenvolver tecnicamente e pessoalmente. Fazer o curso de Mecatrônica me abriu e me abrirá muitas portas, com certeza”, conta Bruno.

“Por fazer curso no SENAI, pude fazer parte do processo seletivo e agora estou treinando para a etapa nacional desta competição, aprendendo e me desenvolvendo tecnicamente. E este está sendo uma das maiores oportunidades que eu já tive de me desenvolver para poder representar meu estado, e espero que também o meu país, em uma competição de nível tão alto”, conclui.

Bruno treina de 10 a 12 horas todos os dias para a competição

Bolsas

Para quem está buscando iniciar uma nova carreira, as inscrições do processo seletivo 2021.1 para os cursos técnicos do SENAI BAHIA estão abertas. São oferecidas 6.460 vagas para opções presenciais e semipresenciais. “Do total, 735 vagas são destinadas aos candidatos do Programa de Bolsas de Estudo. Oferecemos 580 bolsas de estudo para os cursos presenciais e outras 155 para os semipresenciais”, explica Patrícia.

As bolsas são destinadas a candidatos que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019 e que declararem baixa renda. Estes candidatos têm até 9 de dezembro para fazer a inscrição.

“Para os candidatos pagantes, as matrículas podem ser feitas até o dia 20 de dezembro com 60% de desconto (1ª mensalidade). Outra vantagem é aproveitar 30% de desconto nas mensalidades, durante todo o curso, se realizar o pagamento até o dia 5 de cada mês”, comenta a coordenadora.

O candidato ao curso técnico pago também tem a possibilidade de solicitar o crédito estudantil, com ou sem fiador, e pagar 50% da mensalidade durante o curso e o restante depois de formado. As matrículas são on-line pelo site www.tecnicosenai.com.br.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.