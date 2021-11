Formas de resistir das juventudes negras é tema de Festival Online

O tema da segunda edição do VIVA! Festival das Juventudes Negras é Nossas (RE)Existências em tempo de pandemias. O Festival promove narrativas das juventudes negras por meio da arte, cultura e mídia em uma programação online nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

O evento vai funcionar como uma vitrine para mostrar o que as juventudes negras tem produzido nas periferias e como tem resistido às diversas pandemias pandemias atuais - coronavírus, racismo e machismo estrutural, genocídio, violência, fome etc.

“Participar do festival viva é representar que a juventude negra e periférica, suburbana sobretudo, segue lutando, segue existindo, segue criando projeto, participando e construindo histórias de modo a multiplicar vidas. Essa é a importância desse festival e sou grato por fazer parte deste ciclo”, comenta o jovem poeta Urubu do Quilombo, integrante do evento.

“Toda a programação é definida junto a diferentes grupos juvenis, organizações e jovens artistas, a fim de que possa refletir a realidade das juventudes negras dos diferentes territórios de Salvador”, aponta Geise Oliveira, assistente de coordenação da CIPÓ e uma das organizadoras do Festival. A grande novidade do Festival, no entanto, fica por conta do lançamento do site “VIVA! Mostra Juventudes Negras Vivas!”, que vai funcionar como um repositório das criações e performances dos e das jovens participantes tanto do evento, como da formação em educomunicação promovida pela CIPÓ ao longo de todo o ano em diversos territórios da cidade.

Com exceção das oficinas, que têm inscrições prévias e acontecem pela plataforma Google Meet, toda a programação será transmitida pelo canal da CIPÓ Comunicação Interativa no youtube e no facebook, aberta a qualquer pessoa interessada, em qualquer lugar do planeta.

Neste palco virtual, vão se apresentar nomes como a Banda Quabales, Recital Poético de Jordan Vilas, grupo de dança New Black e a rapper Udi Santos. Esta edição do VIVA! também visa debater temas como Projeto de Vida, Saúde Mental da População Negra, Construção de Narrativas e Necropolítica e direito à Cidade.

O VIVA! é uma iniciativa da CIPÓ - Comunicação Interativa e é realizado com apoio dos parceiros Agência de Desenvolvimento Kindernothilfe (KNH); Terre des Hommes Schweiz; Coletivo Mojubá (projeto apoiado pela Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia); Programa Corra pro Abraço da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do governo do estado da Bahia; Programa Itau Social Unicef e; CCR Metrô Bahia através do projeto Histórias do Metrô Bahia.