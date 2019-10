Fortaleza fará domingo (13) missa para Santa Dulce dos Pobres

Imagem de Santa Dulce dos Pobres terá lençol retirado (Foto: Deísa Rocha - para O Povo)

Quando Irmã Dulce ainda era beatificada, sete anos atrás, a comunidade do Alto da Paz, no miolo do Bairro de Fátima, acatou uma sugestão do padre Sebastião Sá. Ele indicou aos fiéis frequentadores da capelinha de São Francisco que abraçassem a devoção à religiosa baiana, que não duraria muito e ela brevemente seria canonizada e se tornaria uma santa. Até então, não havia devotados a Dulce durante missas. O padre foi transferido do Ceará, mas a fidelidade permaneceu entre as famílias do bairro.

Neste domingo pela manhã, logo que o papa Francisco conclua a cerimônia de canonização no Vaticano (iniciada às cinco da manhã, horário de Fortaleza), a mesma capelinha será o local da primeira missa em Fortaleza para reverenciar a primeira santa brasileira, a Santa Dulce dos Pobres. A celebração está marcada para as 10 horas.

Retirada do pano

O ponto alto deverá ser a retirada do pano que está cobrindo uma imagem sacra de 90 centímetros da nova santa. Estará posicionada no centro do altar, ao lado de uma foto dela. Na missa também estará uma relíquia de Irmã Dulce, um pedaço de seu hábito - as vestes religiosas. A peça e a imagem foram enviadas de Salvador nesta semana.

Apesar de ter chegado há alguns dias em Fortaleza, a imagem só terá o lençol retirado depois que Francisco anunciar Dulce como santa. Representa uma apresentação de fato da nova canonizada. Segundo Laureano Ferreira, da Pastoral da Comunicação, outras imagens e relíquias da religiosa baiana foram remetidas para as demais capitais nordestinas, para serem igualmente apresentadas aos católicos a partir deste domingo.

A celebração na capelinha de São Francisco será conduzida pelo padre Carlos Augusto, que é missionário redentorista. A capela fica na rua Conselheiro Tristão, 1.327, esquina com a rua Padre Roma. Costuma receber cerca de 200 moradores, ao longo da semana, mas a expectativa é de um público maior neste domingo, por conta do momento festivo. Por causa disso, haverá cadeiras e telão do lado de fora, retransmitindo a missa.

Laureano Ferreira informa que, para quem não puder assistir à missa deste domingo na Capela de São Francisco, a imagem e a relíquia da Santa Dulce estarão presentes durante outra celebração especial. Na segunda-feira, 14, serão expostas durante missa, às 19 horas, na igreja Santa Edwiges, no bairro Moura Brasil. No local haverá bênção especial para pessoas acometidas de câncer - em apoio à causa do Outubro Rosa.