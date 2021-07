Fortaleza: pessoas com 26 anos podem agendar vacinação contra covid-19

Fortaleza começou a agendar os adultos nascidos até o fim do ano de 1994, com até 26 anos de idade, nesta segunda-feira, 26, para receber a vacina contra a Covid-19. A Prefeitura da capital cearense ainda não divulgou novas listas da vacinação para esta terça-feira, 27, mas já é possível verificar o agendamento da população em geral consultando o site “Vacine Já”, da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).

Nesta segunda-feira, a vacinação avançou imunizando os nascidos até maio de 1994, com 27 anos, além dos nascidos em 1993, com 28 anos, com aplicação da primeira dose (D1) do imunizante. Além da aplicação da D1 do público geral, grávidas e puérperas e aplicação de segunda dose (D2) também foram agendadas para hoje.

O avanço nos anos de vacinação da população parou na última quinta-feira, 22, quando os nascidos em 1993 foram chamados. Na sexta-feira, 23, não foi publicada lista de vacinação para D1 na Capital e no fim de semana foram contempladas pessoas cuja faixa de idade já havia sido chamada, mas que se cadastraram depois ou não haviam sido agendadas.

Até quinta-feira, 22, 487.803 fortalezenses completaram o esquema vacinal contra a Covid-19, por meio da aplicação de duas doses ou dose única, e garantiram uma maior proteção da doença. Com pelo menos uma das doses, o total vacinado é de cerca de 1,38 milhão de pessoas — equivalente a mais da metade da população. As informações foram divulgadas no Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).