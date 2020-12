Forte nevasca no Irã deixa ao menos oito alpinistas mortos

Pelo menos oito alpinistas morreram e vários outros estão desaparecidos nas montanhas ao norte da capital do Irã, Teerã, após uma forte nevasca, informou a televisão estatal neste sábado (26).

Vários alpinistas permanecem desaparecidos desde sexta (25), quando duas mortes foram registradas. O número de desaparecidos tem aumentado à medida que famílias preocupadas entram em contato com as autoridades, disse o canal de TV.

De acordo com agências de notícias locais, o número de pessoas desaparecidas pode chegar a 12. Os esforços de busca e resgate foram interrompidos durante a noite e recomeçarão no domingo (27), acrescentou a TV estatal.

Teerã fica no sopé da cordilheira Alborz, que possui várias estações de esqui. A neve e os ventos fortes em várias partes do país fecharam muitas estradas. Com informações da Reuters.