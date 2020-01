Fortnite segue como game mais lucrativo; veja ranking

Os resultados da indústria de games em 2019 revelaram um 'bicampeonato' para Fortnite. O game arrecadou cerca de R$ 7,3 bilhões em todo o mundo, repetindo o 1º lugar entre os jogos free-to-play do ano anterior. Entre os jogos premium, o destaque foi Fifa 19, com o equivalente a R$ 3,2 bilhões.

Fortnite segue como jogo F2P mais lucrativo (Foto: Divulgação)

Os números foram apresentados no relatório da SuperData, empresa de pesquisa e mercado de games. No geral, a indústria de jogos e mídia interativa cresceu 4% em relação a 2018, totalizando quase R$ 500 bilhões em faturamento. Os dispositivo móveis seguem em franca ascensão, já respondendo por quase 60% do faturamento total, seguido por PC (27%) e consoles (13%).

Os jogos free-to-play (gratuitos para download, com Candy Crush) respondem por cerca de 80% do faturamento, sendo 74% dos games executados em celulares. As empresas ganham com patrocínios e quando o usuário compra conteúdo especial.

O mercado premium, de jogos vendidos, encolheu cerca de 5% em relação a 2018, muito pela falta de grandes games lançados. A expectativa é de que a fatia premium cresça bastante em 2020, com os novos consoles da Microsoft e da Sony.

Confira o ranking dos jogos mais vendidos:

Free-to-play



1- Fortnite

2- Dungeon Fighter Online

3- Honour of Kings

4- League of Legends

5- Candy Crush Saga

6- Pokemon Go

7- Crossfire

8- Fate/Grand Order

9- Game for Peace

10- Last Shelter: Survival



Premium

1- FIFA 19

2- Call of Duty: Modern Warfare

3- GTA 5

4- FIFA 20

5- Call of Duty: Black Ops 4

6- NBA 2K19

7- The Division 2

8- Rainbow Six Siege

9- Borderlands 3

10- The Sims 4