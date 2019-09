Fórum Agenda Bahia debaterá sobre como empreender com o uso da tecnologia

A 10ª edição do Fórum Agenda Bahia será especial. Já pensou em aprender sobre tecnologia em um espaço que é reconhecido como de excelência na área? Este ano, o local escolhido para a realização do evento é a sede do Senai Cimatec, na Avenida Orlando Gomes, em Piatã.

É lá que tem, nada menos, que o segundo supercomputador mais potente da América Latina, o CIMATEC Yemoja. O fórum será realizado no dia 3 de outubro e é gratuito.

A parceria, que completa 10 anos, foi celebrada nesta quarta-feira (11), pela acionista e diretora do CORREIO, Renata Correia, e Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). O empresário visitou a sede da Rede Bahia, no bairro da Federação, em encontro que contou também com a presença da editora-chefe do jornal, Linda Bezerra.

Alban falou sobre a necessidade do crescimento do mercado baiano nas áreas de tecnologia e inovação. Para o presidente da Fieb, nada melhor para o público baiano do que discutir o tema em um ambiente industrial, que respira o que será debatido. "Juntou a sede com a vontade de beber água", brincou.

Já Renata falou sobre a importância do debate proposto pelo Agenda Bahia. "Tecnologia, inteligência artificial e realidade aumentada não são mais o futuro, e sim o presente. Com o fórum, discutiremos a necessidade de se preparar para essa nova era de tecnologia. Com o Agenda Bahia, vamos apontar alguns caminhos de como as empresas podem incorporar as tecnologias em suas realidades".

Alban fez ainda uma avaliação do atual cenário do país em tecnologia e inovação. "O grande centro nervoso do Brasil ainda é São Paulo, mas temos também avanços no Rio e no Sul. O Nordeste ainda carece um pouco. Aqui na Bahia temos um polo, que é o próprio Cimatec, além do investimento da prefeitura no Hub Salvador, e o Parque Tecnológico da Bahia, que ainda está ganhando corpo. Ainda é pouco, temos que ampliar", opina.

Hoje, o Cimatec conta com startups, centro de tecnologia, além de um centro universitário avaliado pelo Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), como melhor instituição de ensino superior em engenharia do Norte/Nordeste desde 2011. O local oferece cursos de graduação, entre eles nove tipos de engenharia, além de pós-graduação lato sensu (especializações, MBAs e MBI). Há ainda dois programas de pós-graduação stricto sensu (com cursos de mestrado e doutorado).

Promover a formação de profissionais não é problema para o Cimatec. O desafio, segundo Alban, é reter os talentos revelados. "Hoje somos exportadores de inteligência formada na área de Robótica. Exportamos para o Brasil e o mundo. A maioria desses profissionais mais capacitados vão para São Paulo ou saem do país, então temos que criar um novo ambiente, mais oportunidades, principalmente no quesito ciência aplicada", defende.

Como se preparar para lidar com a tecnologia é um dos temas que serão debatidos durante o Fórum Agenda Bahia, que tem o propósito de contribuir com o desenvolvimento mais sustentável no estado. As inscrições para participar serão abertas até o início da próxima semana.

Agenda Bahia

Este ano, o Agenda Bahia terá como tema [A.R] EVOLUÇÃO. O evento, que dura o dia inteiro, contará com palestras, oficinas e ambientes de experiências.

" A proposta é usar a A.R. (Realidade Aumentada), e seus óculos especiais, para avançar no debate de como o homem pode se apropriar das diferentes tecnologias para se inserir em tempos de mudanças tão desafiadoras. E usar como metáfora esses novos olhares para discutir e planejar uma agenda local conectada com o planejamento do país e do mundo”, conta Rachel Vita, curadora do Fórum Agenda Bahia.

“A Realidade Aumentada será o fio condutor desse debate. Teremos muitas novidades nas diferentes Arenas (Conhecimento e da Vivência). O público poderá também ‘degustar’ desse universo da Realidade Imersiva”, adianta a curadora.

Rachel Vita explica ainda que hoje em dia é impossível falar de desenvolvimento, seja ele sustentável ou ligado às questões sociais, sem falar de inovações e tecnologias. No centro do debate, o humano, seus desafios e diferenciais nessa transformação digital.

"O Agenda Bahia é um evento de experiência, tanto de conhecimento quanto de vivência. Pela manhã, teremos palestras que apontam tendências, mostram desafios, provocam e sugerem soluções, com impactos para as cidades baianas e para o desenvolvimento de pessoas. De tarde, é a vez de o público meter a mão na massa e ter um contato mais direto com os palestrantes”, explica Rachel.

Outra novidade do Fórum Agenda Bahia deste ano é a criação do projeto Tecnologia Para o Bem de Todos, uma parceria do Correio com Sesi, Senai, Cimatec e Fieb. O propósito é mostrar que todas as pessoas podem se inserir nessa nova era da transformação digital, independentemente de idade, classe social ou nível de escolaridade. E que podem usar a inovação para transformar e garantir melhor qualidade de vida para as cidades.

O empreendedor social Rodrigo Baggio, um dos palestrantes confirmados no Agenda Bahia, falará sobre o empoderamento digital em comunidades e o impacto dessa transformação nas cidades. Baggio é fundador da Recode, que está presente em oito países e já alcançou mais de 1,7 milhão de pessoas. Rodrigo Baggio já recebeu 60 prêmios internacionais e ensina jovens em vulnerabilidade social a empreender com o uso da tecnologia.

Outro palestrante confirmado é o dinamarquês Peter Kronstrom, diretor para América Latina do Copenhagen Institute for Future Studies e fundador do Future Lounge. Com experiência de atuação na Europa, Estados Unidos, América do Sul e Austrália, ele vai mapear tendências que já pautam os novos investimentos e a importância do humano nas transformações futuras.

Outras parcerias

Dentro do projeto Tecnologia para o Bem de Todos, foi criado o Desafio Fórum Agenda Bahia/Olimpíada Brasileira de Robótica, uma ação do Correio com o Sesi, onde cinco escolas apresentaram seus projetos. O vencedor vai se apresentar no fórum.

Já o Senai também estará presente no evento, através de um circuito de experiências dentro de oficinas do Agenda Bahia, sempre abordando o tema tecnologia, educação e indústria. Na parceria com o Cimatec, serão apresentadas startups que foram aceleradas pela instituição.

***

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO AGENDA BAHIA

SEMINÁRIO [A.R] EVOLUÇÃO – DIA 03.10.19

MANHÃ

Arena do Conhecimento

9h às 9h30 – Tudo muda o tempo todo (Palestra de Peter Kronstrom)



9h30 às 10h: Moderadora Flavia Oliveira, colunista do jornal O Globo e da Globonews, entrevista Peter Kronstrom



10h às 10h30 – O Futuro é Agora: Como o empoderamento digital transforma vidas e cidades (Palestra de Rodrigo Baggio)



10h30 às 11h – Moderadora Flavia Oliveira, colunista do jornal O Globo e da Globonews, entrevista Rodrigo Baggio



11h às 12h – Painel: Distopia ou disrupção: Como se preparar para o amanhã? (Rodrigo Baggio e Peter Kronstrom participam de debate com moderadora Flavia Oliveira)





TARDE

Arena da Vivência

14h30 às 16h - Painel: Do Robô ao Roubo de Dados: As novidades na Agropecuária, na Construção Civil e na Saúde

Participantes:

Silas Cunha, CEO da Abitat, startup Construtech que busca a gestão mais eficiente de empreendimentos através de IoT (Internet das Coisas), Banco de dados e Machine Learning.

Ana Carolina Monteiro, sócia da Hackel, consultoria em Marketing Conversacional e soluções em Educação que trabalha com tecnologias de automação e inteligência artificial. como Internet das Coisas e Chatbots

Matheus Ladeia, CEO do E-rural, o maior marketplace de pecuária do Brasil e especialista em agtech, growth strategic growth marketing

Vicente Vale, um dos criadores da REP Educa, plataforma digital que auxilia na aprendizagem dos alunos

14h30 às 16h – Oficina: Como programar um robô com sentimentos

Participante: Peterson Lobato, fundador da Mini Maker Lab e professor na área de robótica, programação e impressão 3D

14h30 às 16h – Circuito de Experiências em tecnologias para Educação e para Indústria

Participante: Oficina do Senai