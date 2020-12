Fórum Agenda Bahia: oficina explica riscos e oportunidades do uso de dados na internet

O Fórum Agenda Bahia 2020 traz a oficina “Seus dados foram para o lixo – e eles ainda valem ouro!” para explicitar para onde vão as informações geradas pelos nossos acessos diários na internet, os riscos que esses dados trazem para privacidade e as oportunidades para os negócios através da mineração dessa mina de ouro. Para acompanhar a oficina, basta acessar o YouTube do CORREIO.

A oficina acontece nesta quarta-feira (9), das 14h às 15h, sob o comando de Fabro Steibel, diretor executivo do ITS Rio e afiliado ao Berkman Klein Center na Universidade de Harvard. O ITS estuda o impacto e o futuro da tecnologia no Brasil e no mundo e participou da elaboração da Lei Brasileira de Proteção de Dados (LBPD).

