Fórum sobre tecnologia quântica é encerrado no Senai Cimatec

No segundo e último dia do I Fórum da Rede MCTI Softex de Tecnologias Quânticas Computacionais, ocorrido nesta terça-feira (12), o público teve a oportunidade de participar da programação através de transmissão feita no YouTube do Senai Cimatec, instituição que realiza o evento.

O fórum debateu os principais desafios para a implementação da computação ultra veloz no país e encaminhar planos de ação. O evento foi realizado no Senai Cimatec, na Av. Orlando Gomes, e recebeu os profissionais mais importantes da área no país.

Especialista presente no evento, o coordenador geral de inovação digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Hamilton José Mendes da Silva, informou que o Ministério vai procurar mobilizar instrumentos de fomento à pesquisas, desenvolvimento e inovação, especialmente no contexto da Lei das TICs, para tentar apoiar não só esses projetos, como eventualmente criar oportunidades para que pesquisadores de outras instituições também se engajem nesse esforço.

“Essa experiência toda vai ser muito valiosa para ampliar a atuação do Cimatec agora para uma nova frente no campo das computações e com isso conseguirmos estruturar uma rede que amplie os trabalhos cooperativos, as sinergias entre os os grupos de pesquisa que já vêm atuando e não são consolide o trabalho que eles tão fazendo, tem desenvolvido, mas também amplie seu seu horizonte de atuação”, finalizou o coordenador.

Rubens Delgado, presidente da Softex, ressaltou que quando se trata de uma tecnologia de borda, como as tecnologias quânticas, elas precisam de formação de mão de obra e de empreendedores, e aí que as startups são necessárias. “Podemos fazer chamadas para as tecnologias quânticas, como fizemos para inteligência artificial, onde quase 800 empreendedores no Brasil inteiro colocaram suas startups lá, e a gente fez a união como a ICT [Instituto de Cultura Técnica], que é conhecimento, e com empresas âncoras. Então, esse triângulo é muito importante para formação de uma indústria, de uma economia, que pode colocar o Brasil na ponta dessas novas tecnologias”, detalhou.

Tecnologia Quântica

A computação quântica representa uma inovação e revolução no universo da tecnologia da informação, pois tem um potencial capaz de processar dados completos de forma rápida e ágil. Além disso, a quântica é utilizada para encontrar soluções impossíveis para os computadores atuais.

Para realizar esses feitos, os supercomputadores utilizam princípios da mecânica quântica e operam com os qubits, que contém diversos estados de combinação que não somente as binárias, utilizadas pelas máquinas comuns. Em Salvador, o Senai Cimatec possui o único centro de supercomputação do país, com um simulador quântico de 35 qubits.

Entre os convidados estão os principais nomes da computação quântica no país, como os professores Francisco Paulo Marques (Unicamp), Rafael Chaves Souto (UFRN) e Renato Portugal (Laboratório Nacional de Computação Científica). Além de Adhvan Furtado, presidente da Rede MCTI, e os representantes Carlos Speglich e Genaro Costa.