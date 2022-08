Foto de Gil do Vigor aparece em candidatura a deputado estadual no MT; entenda

Um "erro" fez a foto do ex-BBB Gil do Vigor aparecer no cadastro do pré-candidato a deputado estadual Luciano Gomes de Oliveira no estado de Mato Grosso. A imagem aparece no site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota divulgada pelo g1, o partido Democracia Cristã (DC) informou que foi um erro de dados, mas que já foi solicitado a troca e correção. O erro não foi do pré-candidato.

O partido informou que contratou uma empresa que ficou responsável pela qualidade da foto e que o erro foi da empresa.

Essa é a foto que aparece na urna no momento da votação no candidato. Ela aparece ao lado de informações do político, como nome, local de nascimento e patrimônio.

A última data de atualização do cadastro do político foi realizada nessa sexta-feira (12). Os pré-candidatos tem até segunda-feira (15) para realizar as candidaturas no site do TSE.