Foto de Higuaín com a camisa do Bahia chama a atenção nas redes sociais

Com passagens marcantes por equipes como River Plate, Real Madrid, Juventus e Napoli, além da seleção da Argentina, o atacante Higuaín anunciou nos últimos dias que vai se aposentar ao final da atual temporada. Mas antes de "pendurar as chuteiras", o jogador agitou a torcida do Bahia ao aparecer vestido com uma camisa do tricolor quando ainda era criança.

A foto foi postada em um vídeo em homenagem ao atacante feito pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, clube atual de Higuaín. Nas imagens, o argentino lê uma carta contando a sua história no futebol. Ao fundo, imagens da carreira do atleta são mostradas. É nesse momento que o jogador aparece vestido com a camisa do Bahia.

Nas redes sociais, o Bahia repostou a foto, mas não explicou a origem. O mais provável é que a foto tenha sido tirada quando Higuaín jogava futsal pelo Palermo, um time de bairro de Buenos Aires. Na leitura da carta, o atacante fala da equipe da cidade, mas não faz nenhuma referência ao Bahia.

Filho do ex-jogador Jorge Higuaín, Gonzalo Higuaín nasceu em Brest, na França, mas foi criado em Buenos. Ainda criança ele começou a jogar futsal no Palermo e chamou a atenção de olheiros do River Plate, sendo levado para a base do clube.

Após a estreia como profissional no River Plate, Higuaín foi comprado pelo Real Madrid, aos 19 anos. O atacante defendeu o clube argentino por sete temporadas. Passou ainda por Napoli, Juventus, Chelsea e Milan.

Higuaín tem passagem pela seleção da Argentina, mas ficou lembrado pelo gol que perdeu na final da Copa do Mundo de 2014, contra a Alemanha, no Maracanã.

Curiosamente, no Inter Miami o atacante é companheiro de um ex-tricolor. O volante Gregore defende a equipe na MLS.