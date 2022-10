Foto oficial de Charles e Camilla como rei e rainha consorte é divulgada

Charles III e a esposa, Camilla, apareceram na primeira foto oficial da família britânica como rei e rainha consorte. Na imagem, compartilhada no Instagram oficial da família monarca, o casal aparece ao lado de William, que assumiu o título de príncipe de Gales, e a companheira, Kate, que herdou o título que era de Lady Di, princesa de Gales.

De acordo com a legenda, a foto foi registrada no dia 18 de setembro, no Palácio de Buckingham. Além disso, no Reino Unido, as moedas com o rosto de Charles III vão começar a circular antes do Natal, juntamente com as moedas antigas que mostram a rainha Elizabeth II.

Causa da morte de Elizabeth II

Recentemente, o atestado de óbito da rainha Elizabeth II foi divulgado, revelando o real motivo que a monarca morreu. Aos 96 anos, ela faleceu de causas naturais devido à idade. Alguns, no entanto, desconfiaram que Elizabeth estaria com algum problema de saúde, visto que ela já tinha adiado alguns compromissos em outubro de 2021.

Após a morte da rainha, a família real britânica tem cobrado valores altos para que os súditos a vejam nos terrenos do Castelo de Windsor. De acordo com o jornal Daily Star, o ingresso para acessar o Mausoléu King George VI, na Capela de St. George está custando £28,50, equivalente a quase R$ 170.