Fotógrafa Arlete Soares se lança na literatura com obra inspirada na história de seus avós

Arlete Soares comandou a editora Corrupio por várias décadas

Depois de várias décadas dedicadas à fotografia e a publicação de autores pela sua editora, a Corrupio, a fotógrafa Arlete Soares decidiu se publicar. Sobre Helen, sua primeira obra literária, editada artesanalmente pelo Ateliê de Ofícios, que foi lançada virtualmente em outubro passado, ganha lançamento presencial no dia 7 de abril, a partir das 18h, no Espaço Oliveiras, no Santo Antônio Além do Carmo. O evento será multimídia e contará com projeção de curtas e exposição de artes gráficas do artista Flávio Oliveira.

História imaginária

A primeira versão do livro Sobre Helen foi grafada a mão por Arlete Soares, há mais de vinte anos. A bioficção é baseada na historia de amor dos avós da autora (Helen Edington e Manoel Andrade), que viveram em Valença, na Bahia, entre o final do século 19 e começo do 20. A partir de memórias remotas, Arlete inventa o diário da avó inglesa e convida o leitor a imaginar paisagens e afetos. "Minha avó me ajudou muito na minha formação, eu queria ser como ela, fora da margem”, conta.

Renato Franca e Tâmara Mota



Vida saudável

Empresário da área de comunicação, Renato Franca não resistiu às tentações da Intégré Confeitaria Saudável, inaugurada no ano passado, e se associou a nutricionista Tâmara Mota no comando da casa especializada em produtos funcionais e low carb. A empresa agora aposta num novo posicionamento com a entrada do novo sócio. Vale ressaltar que a marca, que produz gostosuras como brigadeiros, brownies, bolos, cakebox, cookies, torta mousse, tem sua unidade de produção no bairro de Ondina e funciona com delivery.

Dafé, obra de Israel Kislansky

Esculpidas

O artista plástico Israel Kislansky criou uma enorme escultura para a exposição As Bacantes que será aberta na primeira quinzena de abril no Palacete das Artes. A obra, batizada de Dafé, foi inspirada na personagem Maria da Fé, do livro Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro. A peça em bronze é uma cabeça gigante de mulher, que se juntará às outras 60 esculturas que estarão na mostra que ocupará os dois andares do museu.

Raimundo Freire é um divulgador da cachaça produzida na Bahia

Muita Cachaça

Raimundo Freire, o homem que mais entende de cachaça na Bahia, e também o maior divulgador do destilado mais brasileiro de todos, vai promover, no próximo dia 28, das 13h às 19h, no Pelourinho, a 1ª Mostra das Cachaças da Bahia. A proposta, segundo ele, é aproximar os produtores da branquinha dos segmentos de alimentos e bebidas de bares, hotéis, restaurantes etc.

Carlos Ferreirinha é consultor do mercado de luxo

Luxo!

O mais celebrado especialista em mercado de luxo no Brasil, Carlos Ferreirinha, vai ministrar palestra nos dias 6 e 7 de abril, 9h, no Espaço Mário Cravo da Casa do Comércio, para convidados do Núcleo de Decoração da Bahia (NDB).

Tania Gordilho comanda a BBT Academy of Art

Novos passos

Um dos grupos de dança mais conhecidos da Bahia, o Ballet Bahiano de Tênis, que está prestes a completar 50 anos, mudou de nome, mas segue sob o comando de sua fundadora, a coreógrafa Tânia Gordilho. A companhia de dança passa a chamar BBT Academy of Art e está agregando à tradicional escola de ballet clássico uma série de novos cursos.

Bernardo Goes comanda evento da janela, na Rua Flórida

Da janela

No próximo domingo, 27 de março, a Virtuoso Vinho, na Graça, realizará mais uma edição do projeto Janela Virtuosa. Entusiasta dos vinhos de baixa intervenção, o empresário Bernardo Goes abrirá as janelas do seu espaço para servir uma carta especial de vinhos naturais acompanhados de comidinhas do chef argentino Gonzalo Rojas, à frente do Andina Cozinha Latina, que, depois de alguns anos em Morro de São Paulo, se mudou também para o bairro da Graça.

Thelma Góes e Elis Pithon

Conectividade

A Federação foi o bairro escolhido pela empresária Elis Pithon para abrigar a Empório Decor, um complexo de soluções integradas para o setor de eventos. A ideia, segundo a proprietária, é reunir diversos serviços, além do fornecimento de insumos para a realização de eventos, capacitações etc. Tendo como parceira a pedagoga Thelma Goes, a empresa conta com um coworking e outros espaços de estimulo à conectividade como centro de treinamento, estúdio audiovisual, cozinha show, além de boutique de flores e balões, locação de equipamentos e itens decorativos.