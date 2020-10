Fotógrafo baiano Edgar Azevedo assina a campanha do Afro Fashion Day 2020

(Foto: Divulgação)

O fotógrafo baiano Edgar Azevedo, que tem no portfólio uma campanha para a grife italiana Marni e a capa da revista Elle de outubro com a filósofa Djamila Ribeiro, vai assinar a campanha do Afro Fashion Day 2020. O desfile de moda chega à sua sexta edição tendo o dendê como tema.

Criado pelo jornal CORREIO para celebrar o Dia da Consciência Negra, todos os anos o AFD destaca o talento dos modelos negros e a criatividade dos estilistas e designers baianos. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, o projeto ganhará o formato de fashion filme, publicado em 20 de novembro, nas redes sociais do veículo de comunicação.

