Fotógrafo é agredido após esbarrar em menina no Rock in Rio

O fotógrafo Bruno Sette, de 33 anos, foi agredido na noite desta sexta-feira (9), no Rock in Rio. Ele recebeu um soco no rosto após esbarrar em uma garota que estava sentada no gramado artificial do evento.

"Tinha muita gente sentada, deitada em grupos. E eu esbarrei. Claro que uma hora a gente esbarra em alguém. E eu esbarrei, ali, numa menina. Ela gritou e o pai dela me agrediu", afirmou o fotógrafo em entrevista ao g1.

O agressor foi identificado como um homem de camisa preta e óculos. Um vídeo mostra o público vaiando e afastando o agressor.

Devido ao ataque, Bruno foi encaminhado ao posto médico e levou dois pontos no supercílio esquerdo. Ao ser socado, o fotógrafo também perdeu uma das lentes de contato.