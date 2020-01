Quem está circulando por Salvador é o famoso fotógrafo Mário Testino. Por aqui, ele foi recebido para almoço no apartamento de Regina Mendes, no luxuoso Mansão Morada dos Cardeais, no Campo Grande.

Mário Testino (Foto: Reprodução)

Também já foi visto na casa onde morou o fotógrafo francês Pierre Verger, em Brotas. Testino, que atualmente mora em Londres, na Inglaterra, é internacionalmente famoso por suas propagandas de anúncio e imagens de moda imaginativas e ousadas.