Fotógrafo paulista Paulo Vitale lança livro com 50 chefs de cozinha e inclui três baianos

Fabrício Lemos e Lisiane Arouca encarnam dois cangaceiros

Os baianos Tereza Paim, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca estão entre os chefs de cozinha, de várias partes do Brasil, fotografados pelo paulista Paulo Vitale, para o seu segundo livro de fotografias. A obra, que tem o título de Chefs, vai reunir registros de cozinheiros, captados no estúdio do autor, em São Paulo. O trabalho, iniciado em 2016, teve uma pausa longa em função da agenda do fotógrafo e foi retomado no ano passado. Segundo Vitale, mais de 40 chefs já posaram para o livro.

Tereza Paim homenageia as baianas e o candomblé no livro de Paulo Vitale

Novos baianos

A lista de baianos na obra pode crescer mais. O autor ainda não descartou a inclusão de Beto Pimentel. “Ele continua no meu radar, mas teve uns problemas de saúde, né. Estamos aguardando?”. Paulo Vitale, que em 2018 lançou Feitos no Brasil, seu primeiro livro de retratos com a participação de outros baianos ilustres como Caetano Veloso, Emanoel Araújo e Tom Zé, diz que Chefs é um projeto que sempre quis realizar. “Procuro achar uma equação que traduza a gastronomia e personalidade de cada um, para isso fiz muita pesquisa e muita conversa com os retratados”, diz.

Paulo Vitale tem dois novos livros engatilhados

Outros projetos

Além de Chefs, que deverá sair pela editora do autor, a Kroma, Paulo Vitale tem dois outros livros de retratos em andamento: Duo Drag, sobre o universo de drag queens, e Cartunistas.

O diretor artístico Elisio Lopes Jr. vai dirigir projeto da Devassa

Instalação eletrônica preta

O baiano Elísio Lopes Jr., que integra a equipe de roteiristas da TV Globo, é quem vai dirigir o espetáculo Encontros Tropicais Devassa, que acontece no próximo dia 21, às 20h, direto do Museu do Ritmo, em Salvador, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O evento virtual, que terá as participações dos cantores Iza, Larissa Luz, Carlinhos Brown, BNegão, Margareth Menezes e Lazzo Matumbi, não será um show, mas uma “instalação performática eletrônica preta”, segundo contou à coluna o diretor artístico do evento. O projeto, que Lopes Jr. insiste em dizer que também não é um show, terá a regência do maestro Letieres Leite. “Vai ser muito massa dirigir essa constelação preta pra festejar a consciência nossa de todos os dias”, celebra Elísio Lopes Jr. se referindo à Consciência Negra.

Rotisseria e Mercearia vai trabalhar com produtos especiais e exclusivos

Esquina da gastronomia

Salvador vai ganhar uma rotisseria de ponta. A loja, que terá também produtos gourmet para atender chefs de cozinha e apreciadores da boa gastronomia, é um projeto de João Paulo Lima (Martim Pescador) e Antônio Fernandes (ex-diretor do Yacht Clube da Bahia), que deverá ser inaugurado nos próximos dias. De acordo com Lima, a Esquina Paulista, que terá uma área de 400m², vai funcionar no número 1943 da Avenida Paulo VI, na Pituba, e vai trabalhar com comidas prontas, quentes e frias, além de queijos especiais e outros itens de mercearia.



Produtos paulistanos

Outro diferencial da casa, ressalta o sócio, é a exclusividade na comercialização de produtos paulistanos como os pães e croissants do chef Olivier Anquier, e panetones da exclusivíssima Casa Santa Luzia, em São Paulo. “Vamos oferecer produtos diferenciados como os sanduíches do Mercadão, daí termos escolhido este nome para o empreendimento”, explica João Paulo Lima.

Instalação dos artistas Luiz Claudio e José Henrique

Álbum de família

A instalação Álbum de Família, uma coleção de imagens de diversas fases da infância dos artistas visuais José Henrique Barreto e Luiz Cláudio Campos, foi selecionada para o 16º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos (SP). O vernissage acontece no próximo dia 5 de dezembro e a exposição ficará em cartaz de 7 de março de 2021.