Fotojornalista Edna Nolasco morre por covid-19 em Vitória da Conquista

Morreu, nesta quinta-feira (11), a fotojornalista Edna Nolasco, que vivia e trabalhava em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Em nota, o Sindicato dos Jornalistas na Bahia (Sinjorba), do qual ela fazia parte como diretora do Regional Sudoeste, confirmou o óbito, que ocorreu por conta de complicações geradas pela covid-19

A fotojornalista lutava contra o vírus desde o fim de outubro na UTI do Hospital São Vicente, em Conquista, mas não resistiu. Presidente do Sinjorba, Moacy Neves lamentou a notícia e destacou o trabalho da colega, principalmente, durante a pandemia.

“Insubstituível companheira de lutas, Edna sempre mostrou espírito combativo, solidariedade e dedicação ao bem estar dos demais. [..] Foi ela a responsável pela luta em Vitória da Conquista e região para que todos os jornalistas se vacinassem contra a covid-19”, afirmou.

Neves lembrou também que, mesmo já estando vacinada, Edna não descansou até que as prefeituras da região fizessem a imunização de todos aqueles que tinham direito. Ainda de acordo com a nota da entidade, a fotojornalista era uma profissional exemplar e competente, que deixa um legado de bons serviços prestados ao longo de décadas como repórter fotográfica.