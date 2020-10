Foue investe em acessórios para a cabeça produzidos manualmente

A turma que não abre mão de um adereço de cabeça bacaninha vale se ligar nas peças da marca Foue (foue.com.br), que são produzidas de forma totalmente manual e prometem deixar os looks muito mais divertidos. Feitos em linho, os acessórios trazem descontração e alegria em diferentes shapes. Tiaras, laços, fivelas, além dos queridinhos scrunchies, entram em cena na coleção Primavera/Verão. Se rolou sentimento, faça que nem as fashionistas que usam a moda em seu favor e com bastante bom humor.

Hora dos pés

Uma flat bem confortável é tudo que a gente deseja para os dias de sol e calor. Atrás de uma para chamar de sua com pegada moderninha? Olhos abertos para esse lançamento da Moleca (moleca.com.br) - que custa R$ 79,9 - bem amigo do bolso. Dica de stylist: use o seu modelito com top mais bermuda ciclista.

Carregue já

Quem está atrás de uma bolsa de contas de acrílico, multicolorida, para injetar aquela bossa extra ao visu de todo santo dia? Se você é dessas que leva pouca coisa na hora de sair, mas não dispensa um acessório de efeito na produção, confere esse mini modelo da Amaro (amaro.com) que você leva para casa por R$ 69,9.

Vem verão

Um brinco bafônico e bem chamativo é peça certeira para alavancar qualquer visual mais fresh. O vixe amou esse modelito garimpado na Trudys (trudys.com.br), que vai bem, seja com o biquíni ou com aquele vestidão estampado. A cara da temporada do calor. Preço: R$ 79.

Lar doce lar

Mais tempo em casa e o olhar se volta para ela. Aos caçadores de objetos interessantes, fica a dica. Como não se apaixonar pelo conjunto em metal, composto por três bandejas com formatos diferentes que se complementam? Além de enfeitar, as peças são ideais para apoiar objetos que podem se perder com facilidade e também servem como ótima dica de presente. Onde achar? Lojas da Riachuelo (riachuelo.com.br). Custa R$ 99,9.

Vamos garimpar?

Se você acha que o consumo em brechó é um ato político e levanta essa bandeira na hora de comprar, vale conhecer o Garimpo (garimpodiario.com). Nessa lojinha virtual voltada para a venda de produtos de segunda mão, os achados são certeiros e bem acessíveis. Esse vestido indiano( tamanho M ), você descola por R$ 25.



Nota 10

Uma adolescente viu a tia triste e não pensou duas vezes, colheu uma flor no jardim, e a presenteou. Como não abrir um sorriso com um gesto tão singelo?

Nota 0

Em Praia do Forte parece a pandemia acabou. Em um condomínio rolava uma festa infantil, cheia de gente, e todos sem máscaras. Chocou a vizinhança.