França registra 1º caso no mundo de cachorro com varíola dos macacos

Um estudo publicado na revista científica The Lancet tem o primeiro caso conhecido de um cachorro infectado com a varíola dos macacos. O casfo foi na França. Segundo a publicação, acredita-se que ele tenha sido infectado a partir dos donos.

Os donos do cachorro são dois homens. O casal homossexual não tem uma relação monogâmica. O cão dormia com eles.

Doze dias depois dos donos, o cachorro começou a apresentar lesões muco cutâneas, incluindo pústulas no abdômen e também uma ulceração anal fina. O animal é um galgo italiano de quatro anos.

O vírus identificado no cão era 100% compatível geneticamente com o de um dos donos. Eles evitaram que o cachorro entrasse em contato com outros animais e pessoas desde que seus próprios sintomas começaram a aparecer.

Nos países em que a doença é endêmica, só animais selvagens (roedores e primatas) foram vetores de transmissão. Nenhum caso de infecção em animal doméstico havia sido relatado até agora.