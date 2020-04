Frank Abubakir anuncia doação de R$ 4 milhões para combate à Covid-19

O empresário Frank Abubakir (foto/divulgação)

Frank Geyer Abubakir, empresário carioca radicado em Salvador, anunciou, ontem à tarde, que a Unipar irá doar R$ 4 milhões em produtos para o combate à pandemia do novo coronavírus.

“A doação, feita em conjunto com os parceiros Sabesp, Carlezani, Candura e Razzo será destina a desinfecção de ruas, avenidas, calcadas e unidades de saúde, além de apoio à comunidade carente das cidades de São Paulo, Cubatão e Rio Grande da Serra, que receberão os sabonetes e parte da água sanitária em frascos para higienização de suas casas.

“As iniciativas de responsabilidade social fazem parte da história da Unipar e neste momento não poderia ser diferente”, nos disse Abubakir. Frank é o acionista controlador e presidente do conselho da empresa, maior produtora de cloro da América Latina e uma das maiores do setor de PVC.





Por causa da Covid-19, Fasano Salvador suspende funcionamento

Em virtude da pandemia da Covid-19, o Fasano Salvador suspendeu temporariamente o funcionamento. Em nota oficial, o hotel destacou que “para garantir a segurança de nossos colaboradores, clientes e fornecedores, fomos obrigados a tomar medidas que nos entristecem, mas acreditamos serem necessárias para resguardar o bem estar coletivo. Dessa forma, os serviços do Fasano Salvador estão temporariamente interrompidos”. Localizado em frente à Praça Castro Alves, o Fasano Salvador é o único local brasileiro citado na lista World´s Greatest Places 2019, da revista norte-americana Time, que elegeu os 100 melhores lugares do mundo para visitar, para comer e beber e para se hospedar, onde apareceu o hotel de luxo inaugurado em dezembro de 2018.

Colbert Martins (foto/divulgação)

Alô Alô Bahia lança série de entrevistas com prefeitos

Diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o site Alô Alô Bahia inicia amanhã uma série de entrevistas com os prefeitos das maiores cidades do interior. O objetivo é informar a sociedade baiana sobre as ações que estão sendo tomadas nos principais municípios do estado, que enfrentam o avanço da Covid-19. A série vai começar com o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins(MDB), que comanda a segunda maior cidade do estado, atrás apenas da capital Salvador. O primeiro caso confirmado de coronavírus na Bahia foi registrado em Feira, no dia 6 de março. Tratava-se de uma mulher, de 34 anos, que mora no município e havia retornado da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma. As entrevistas com os prefeitos serão publicadas ao longo das próximas semanas, sempre às quintas.

O cantor Bell Marques (foto/divulgação)

Encontro virtual

O cantor Bell Marques fará live especial, no próximo dia 25, a partir das 17h, no Youtube. A apresentação terá um repertório baseado na turnê e DVD Bell Marques – Só As Antigas. A live, segundo o próprio artista, irá arrecadar fundos e doações para algumas entidades da capital baiana.