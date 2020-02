Franquias fecham 2019 com 6,9% de crescimento e pespectiva de 8% em 2020

Em franco crescimento

Apesar de todas as dificuldades no cenário econômico em 2019, o setor de franchising registrou um aumento de 6,9% em seu faturamento e de 5,1% no número de unidades. As franquias encerraram o ano empregando diretamente mais de 1,3 milhão de pessoas, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o que representou um aumento de 4,8% no total de empregos gerados pelo setor no pais. Para este ano, as previsões são de uma alta de 8% no faturamento e de 6% no número de unidades e de empregos gerados, segundo a ABF. As expectativas se baseiam no cenário de inflação e taxa selic baixas, além de uma previsão de crescimento do PIB acima de 2%. No ranking das maiores franquias por números de unidades, a novidade foi que a rede McDonalds tomou o segundo lugar da AM/PM. O Boticário manteve o primeiro lugar.

Segredo é ter bom franqueado

O sócio-diretor da franqueadora baiana Sal e Brasa Grill, Fernando Ribeiro, destaca que as oscilações no mercado de trabalho formal nos últimos anos acabaram se mostrando uma oportunidade para conseguir bons franqueados. "Conseguir um bom franqueado, alguém disposto a tomar conta de um negócio, é o maior desafio. Mas a crise dos últimos anos colocou no mercado executivos experientes e com recursos disponíveis para fazer investimentos", diz. Segundo ele, o negócio oferece um bom retorno, mas exige muito do franqueado. O investimento mínimo gira em torno dos R$ 550 mil, com um tempo médio de retorno de 36 meses, estima Ribeiro. No ano passado, foram abertas 13 novas unidades e a estimativa para este ano é entre 12 e 15 unidades.

Variedades

Outra marca baiana que faz planos de crescimento no setor é a Le Biscuit. Atualmente, quatro das 140 unidades da rede são franquias. A primeira unidade do tipo foi aberta em 2018, conta Carlos Guimarães, que lidera a área de franquias da rede. Segundo ele, o modelo de negócios foi pensado para dar suporte aos planos de crescimento da Le Biscuit. Os padrões de lojas da rede vão desde a chamada XG, com até 2 mil metros quadrados, a unidades P, com 500 metros. As franquias, explica Guimarães, vão atender a demanda por lojas menores, principalmente em municípios do interior. As quatro já em funcionamento estão em Irecê, Ipirá, Santo Amaro e Cruz das Almas. Os planos são de expandir o modelo para outras cidades do Nordeste este ano e posteriormente para o restante do Brasil. "Pensamos em crescer num modelo de espiral, que vai nos dar mais segurança", explica Carlos Guimarães.

Acordo

O CIAL Dun & Bradstreet, líder mundial em informação comercial, e o Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB), do Sistema FIEB, firmaram um acordo para beneficiar as empresas associadas em temas como Compliance, risco e visibilidade internacional. Os benefícios para as indústrias incluem descontos em produtos e serviços que aumentam a transparência, outorgam visibilidade global, e ajudam as empresas na gestão dos seus riscos jurídicos, de crédito e de compliance. Empresas baianas terão ainda acesso preferencial à base de dados comerciais mais robusta do mundo, com 380 milhões de empresas nos cinco continentes.

Telefonia

A TIM fechou 2019 com uma rede de cobertura que atingiu 94% da população urbana brasileira. A operadora esteve presente em 3.477 municípios. O tráfego de dados em 4G cresceu 9 pontos percentuais, atingindo 85% do total. No Nordeste, a operadora está presente em 992 cidades com o 4G, sendo 205 do estado da Bahia.