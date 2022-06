Freeland explica demissão de Guto e diz que desempenho não correspondeu

O Bahia vive uma fase de mudanças. Depois de três derrotas seguidas na Fonte Nova pela Série B e Copa do Brasil, o tricolor optou pela saída de Guto Ferreira e anunciou Enderson Moreira como substituto. Responsável por chefiar o futebol do Esquadrão, o diretor Eduardo Freeland explicou a decisão.

Durante a apresentação de Enderson Moreira, Freeland afirmou que a performance apresentada pelo time treinado por Guto Ferreira não estava deixando a diretoria contente. O dirigente afirmou ainda que o ano desgastante, com eliminações na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, tiveram peso significativo.

"Nossa opção envolve a questão de performance versus resultado. Futebol não é só resultado, e não é só performance, temos que ter o equilíbrio. O trabalho é feito em prol do resultado, mas temos que analisar a perspectiva sobre o trabalho que estava sendo feito", iniciou Freeland.

"No nosso entendimento faria sentido [a troca no comando técnico], não só pelos insucessos recentes que a equipe teve, mas pela sequência do ano desgastante que a gente vinha tendo. Entendemos que a performance não estava correspondendo ao que a gente entende ser possível. Por isso fizemos a mudança", completou.

Guto Ferreira foi demitido do Esquadrão na madrugada de domingo (26), um dia depois da derrota para o Novorizontino, por 1x0, na Fonte Nova. Apesar da marca negativa no estadual e na Copa do Nordeste, o treinador deixou o tricolor na terceira colocação da Série B, com 25 pontos.

Escolhido para conduzir os trabalhos no CT Evaristo de Macedo, Enderson Moreira vai para sua segunda passagem no Bahia. Ele treinou o clube baiano entre 2018 e 2019, quando também substituiu Guto Ferreira.

No Esquadrão, Enderson e Eduardo Freeland vão reeditar uma parceria que fez sucesso no Botafogo no ano passado. Juntos, eles conseguiram conquistar o título da Série B pelo alvinegro.

"O treinador Enderson Moreira é tricampeão da competição alvo do clube na temporada. Acreditamos muito no potencial dele de tirar o melhor dos atletas, como ele vem fazendo na carreira. No ano passado eu tive o prazer de trabalhar com ele no Botafogo, ele conseguiu potencializar demais coletivamente e individualmente os atletas. Ele tem um modelo e uma didática de trabalho que a gente acredita que vai potencializar ainda mais o alcance do nosso objetivo ao final da temporada.