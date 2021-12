Frias diz que filha e esposa foram expulsas de hotel por falta de passaporte vacinal

A esposa e a filha mais nova do secretário especial de Cultura, Mario Frias, foram 'expulsas' de um hotel no Rio de Janeiro por não apresentarem o passaporte vacinal, documento que comprova a imunização contra o coronavírus.

Em seu perfil no Twitter, Frias disse que viajou até a capital fluminense a trabalho e foi surpreendido com a determinação do hotel de não hospedar a esposa Juliana Camatti e a filha Laura. Sem citar nominalmente o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), o secretário se referiu ao político como um "burocrata de merda" que "se comporta como um tirano de bordel".

"Estou viajando a trabalho, quando recebo a notícia de que minha esposa foi expulsa de um hotel no Rio de Janeiro, junto com minha filha de 10 anos, porque não tinham essa porcaria criminosa do passaporte de vacinação", iniciou Mario Frias.

"Descobri que isso se deu por causa de um decreto criminoso, onde um burocrata de merda se comporta como um tirano de bordel. É inacreditável o rumo que o mundo está tomando! Um merda inútil ter a coragem de impedir minha família de ter um teto para dormir às 21h da noite é criminoso. O mais revoltante é que, enquanto eles tratam o povo como escravo, estão por aí farreando e bebendo, como canalhas hipócritas que são", completou o secretário, ressaltando que irá processar os responsáveis por "esse ato".

A exigência de um passaporte de vacinação foi reforçada pela prefeitura do Rio de Janeiro, por meio de um decreto publicado no início de dezembro, que determina a obrigatoriedade da comprovação da imunização contra o coronavírus em dia para ter acesso a espaços fechados como hotéis, shoppings, restaurantes e bares, entre outros. A medida visa impedir a disseminação da doença e também reforçar a necessidade da vacinação.