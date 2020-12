Friends, Gossip Girl e Um Maluco no Pedaço vão deixar a Netflix

A Netflix anunciou na quarta-feira (23) que todas as temporadas de três séries populares vão deixar o catálogo do serviço de streaming a partir do dia 1º de janeiro: Friends, Um Maluco no Pedaço e Gossip Girl. O recado foi para quem está "maratonando" correr para ver tudo antes da virada do ano.

"Obrigada por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente. Mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever 'Um Maluco no Pedaço', 'Gossip Girl' e 'Friends'", diz a mensagem postada pelo serviço no Twitter.

O motivo da retirada das produções é que elas pertencem à WarnerMedia, que terá os conteúdos exibidos pela HBO Max, plataforma que só deve chegar ao Brasil no ano que vem - por enquanto, temos apenas a HBO Go. As séries e filmes que não são produção da Netflix são licenciadas por contrato para que sejam disponibilizadas no serviço. Quando ele chega ao fim, pode ser renovado ou não. Com a chegada do novo serviço, a Warner não teve interesse em manter o contrato.

Além das três anunciadas ontem, a Netflix já tinha anunciado que Pretty Little Liars, também da Warner, deixou o catálogo. Se o mesmo for se repetir com outras produções do grupo, séries como Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow podem ser as próximas a sair. Outras séries da Warner estão em serviços diferentes como Prime Video e Globoplay - casos de Pretty Little Liars: The Perfectionists, Supernatural e Smallville, por exemplo.